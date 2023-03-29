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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨15立委初選區黨內互打　賴清德籲「大局為重」

▲▼副總統賴清德出席「2023年全國自強兒少表揚活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨主席賴清德喊話「大局為重」。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選登記上周截止，全台灣共有15個選區非同額競選，2024大選提名策略小組29日下午進行台北市、台東市、嘉義市等選區的協調作業。此外，民進黨主席賴清德稍早於中常會表示，感謝黨內同志響應「誠信條款」，未來進行協調時請大家幫忙，呼籲以大局為重，「現在不是快意恩仇的時候」。

賴清德今天在中常會表示，感謝黨內同志能夠響應中執會通過的「誠信條款」，上周立委登記已經完成，在57個初選選區中，有15個選區兩人以上登記必須要進行初選，有3區無人登記，也就是中執會所通過的「誠信條款」，黨內有許多同志響應，他要利用中常會感謝支持中執會通過「誠信條款」的同志。

賴清德說，後續就要麻煩2024大選提名策略小組的委員，進行這15個選區的協調，以及對3個無人登記的選區，進行徵召的作業，這些對民進黨還有明年初的大選，影響非常深遠，請大家幫忙。

此外，賴清德表示，他特別要勉勵黨內的同志，過去民進黨為民主打拚，未來民進黨的使命就是要面對中國極權主義的威脅，在這種狀況之下，希望能夠多以大局為重，現在不是快意恩仇的時候，現在是要共同面對這一個艱困大局的時候，「戰士沒有選擇戰場的權利，希望每一個人都在最適當的戰鬥位置，守護台灣，後續就請各位委員能多費心力，謝謝你們」。

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