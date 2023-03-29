　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

詐騙猖獗！老翁收「未繳13元eTag」簡訊　填完資料下秒被盜刷3.8萬

▲▼台北市議員陳宥丞、台北市議員張志豪舉辦「詐騙簡訊盜刷猖獗 被害人遭詐求助無門」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員陳宥丞、台北市議員張志豪舉辦「詐騙簡訊盜刷猖獗 被害人遭詐求助無門」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金於22日開放網路登記，最快於4月6日開始發放，但民眾黨台北市議員陳宥丞、張志豪發現，此登記網頁一出後，馬上變成詐騙釣魚簡訊下手目標，透過偽冒網站誘導民眾點閱；另外也接獲民眾陳情，收到13元eTag未繳納成功的簡訊，填寫完資料就被盜刷，結果求償無門。

陳宥丞、張志豪29日上午在台北市議會召開記者會，被害人宋先生表示，自己手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他的填寫資料，結果就被盜刷3萬8400元，除了求償無門之外，還得經歷長久的報案程序；另外也有2位年輕陳情人，銀行帳戶在海外被盜刷買了女性腕錶，損失10萬元，因為取物地點在海外，要把錢拿回來更是難上加難。

陳宥丞表示，碰到詐騙案件的被害人除了要搶時間外，還要碰運氣，第三方支付本該是便利的科技，如今卻變成詐騙集團的破口，透過刑事局所提供的數據顯示，今年光是1到2月的詐騙案件就高達548件，跟前兩年相比，比例明顯高出許多。

▲▼台北市議員陳宥丞、台北市議員張志豪舉辦「詐騙簡訊盜刷猖獗 被害人遭詐求助無門」記者會。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

陳宥丞呼籲，從2016年開始，個資外洩事件頻傳，數位發展部的IT大臣不該讓資訊安全無限下沉，近來6000元發放消息一出，民眾馬上收到釣魚簡訊，擔心遭到詐騙，許多民眾也反映不敢上網登記，「我們需要在技術與法律兩個方面共同努力，才能有效地預防和打擊網路詐騙。」

張志豪也補充道，詐騙集團手法跟緊時事發展，6000元現金發放就成了犯罪集團的大肥羊，簡訊裡寫明「恭喜你！政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結」，先卸下被害人心防，再以「快速、方便」吸引人上當，政府應該提供更完整的教育宣導。

另外，張志豪也接獲網路詐騙陳情，被害人在申請信用卡貸款時，因信用不佳遭到銀行拒絕，上網求助看到「保證核准」、「辦卡換現金」文章，與對方聯繫後提供了身份資料、銀行帳戶等資訊，開始進行「改善信用記錄」的服務，申請核准後，再向被害人收取佣金，沒想到就在轉出、轉入的過程，就變成人頭帳戶，淪為洗錢共犯。

張志豪呼籲，面對財務與信用問題時，循正規管道解決以外，更要呼籲相關單位，積極主動的查緝這種犯罪組織，避免無辜民眾誤信誤會，進而造成原來就經濟拮据的民眾官司纏身、雪上加霜。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／台中高中生被導師叫去辦公室　4樓墜落手腳全斷
快訊／林穎孟遭助理爆料「假面甜心」　提告索380萬結果出爐
「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊正式宣布參選總統
北市「最畸形待轉區」塗銷！　13路口未來也免強制待轉
快訊／徐凱希認愛富二代男友　恢單9個月熱戀：到了適婚年紀
快訊／「本來拒交保1千萬！」　顏寬恒發聲明回應
馬英九受訪哽咽　表情沉痛一度說不出話
南韓宣布台灣等22國旅客　免申請K-ETA入境
快訊／陳庭妮爸爸被關了！　解送進看守所

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

缺蛋問題未解　農業專家點關鍵批陳吉仲：對產業理解度「非常低」

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊宣布參選2024：兩岸要和平統一

老桃園縣長談「狒狒之死」！　朱立倫：見證國人很重視生命教育

台捷簽11合作備忘錄　艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

蔡英文今出訪　16共機、4共艦又擾台

詐騙猖獗！老翁收「未繳13元eTag」簡訊　填完資料下秒被盜刷3.8萬

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒：我跟妻子無任何違法

快訊／中共曾點名吸收未得逞？　呂秀蓮：一無所悉

備戰2024！柯志恩明訪美、夏立言4月接棒　朱立倫也願配合出訪

5月底塗銷！北市「最畸形待轉區」被終結　13路口未來也免強制待轉

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

缺蛋問題未解　農業專家點關鍵批陳吉仲：對產業理解度「非常低」

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊宣布參選2024：兩岸要和平統一

老桃園縣長談「狒狒之死」！　朱立倫：見證國人很重視生命教育

台捷簽11合作備忘錄　艾達莫娃：支持民主「戰鬥無止盡」

蔡英文今出訪　16共機、4共艦又擾台

詐騙猖獗！老翁收「未繳13元eTag」簡訊　填完資料下秒被盜刷3.8萬

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒：我跟妻子無任何違法

快訊／中共曾點名吸收未得逞？　呂秀蓮：一無所悉

備戰2024！柯志恩明訪美、夏立言4月接棒　朱立倫也願配合出訪

5月底塗銷！北市「最畸形待轉區」被終結　13路口未來也免強制待轉

缺蛋問題未解　農業專家點關鍵批陳吉仲：對產業理解度「非常低」

快訊／台中某高中生被導師叫去辦公室　4樓墜落手腳全斷搶救中

人氣樂團吉他手斷魂異鄉！　「撞上電線桿斃命」享年54歲

世衛：不再建議中度風險成年人續打加強針　好處微乎其微

他花百元買到「2片Lady M蛋糕」　女友：怎對我那麼好！真相被罵爆

電動車Lucid大裁員！　狠砍1300人

正妹面試穿超辣！員工急告狀　老闆娘「弄死她」誤傳群組…尪動怒發公告

看電影被歸在「奢侈消費」還課稅！80年來都沒改　文化部承諾溝通

8萬株彩色海芋怒放！桃園「16米青鳥」7大造景超壯觀　4／1起免費拍

「純潔校園是一片地獄」！醫爆國小惡師霸凌史　嘆：社會根本沒變

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

快訊／沙鹿豪宅案「本拒絕1千萬交保」　顏寬恒發表聲明

高嘉瑜腳傷照X光！被告知「恐要開刀」哭了

陳佩琪爆料「郭台銘曾約柯文哲見面」

賴清德副手鎖定2女將　3大條件占優勢

翟本喬遭嗆網軍頭　反爆料「唐鳳位子本來找我」

「抓狒擺拍」高官請辭獲准　她曝「貓膩」嘆：又一個余文

我剩13邦交國　邱毅點名「下一個斷交」

馬英九大陸公開談話　「前總統、中華民國」全說了

蔡英文今出訪2友邦　2度過境美國行程一次看

馬英九在陸說「中華民國」　最美發言人酸：民進黨側翼臉都綠啦

5月底塗銷！北市最畸形待轉區被終結

狒狒死掉大家為何難過？　她揭原因：張善政應出來安撫情緒

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊宣布參選2024總統

馬英九訪陸自稱前總統又提民國　他喊：輪到蔡英文了

更多熱門

相關新聞

5月底塗銷！北市最畸形待轉區被終結

5月底塗銷！北市最畸形待轉區被終結

被視為台北市最奇耙、最畸形、最危險的待轉區，位於內湖堤頂大道跟內湖路一段（來來豆漿店前），過往機車騎士要待轉進入內湖路一段91巷，必須先「逆向」騎到堤頂大道內的待轉區，交通尖峰時間甚至要停在槽化線上，但國民黨台北市議員李明賢表示，此區將免強制待轉，超誇張待轉模式即將在5月終結。

原民運獎盃刻錯原民會主委名字　北市道歉：全收回重製

原民運獎盃刻錯原民會主委名字　北市道歉：全收回重製

調不到施政進度　議員批研考會幫蔣說謊

調不到施政進度　議員批研考會幫蔣說謊

新北明找基、桃簽備忘錄「沒有北市」

新北明找基、桃簽備忘錄「沒有北市」

傳藍營定調九二共識　蔣萬安這樣說

傳藍營定調九二共識　蔣萬安這樣說

關鍵字：

北市台北市台北市議會陳宥丞張志豪民眾黨詐騙簡訊

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面