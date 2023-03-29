詐騙猖獗！老翁收「未繳13元eTag」簡訊　填完資料下秒被盜刷3.8萬

▲台北市議員陳宥丞、台北市議員張志豪舉辦「詐騙簡訊盜刷猖獗 被害人遭詐求助無門」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金於22日開放網路登記，最快於4月6日開始發放，但民眾黨台北市議員陳宥丞、張志豪發現，此登記網頁一出後，馬上變成詐騙釣魚簡訊下手目標，透過偽冒網站誘導民眾點閱；另外也接獲民眾陳情，收到13元eTag未繳納成功的簡訊，填寫完資料就被盜刷，結果求償無門。

陳宥丞、張志豪29日上午在台北市議會召開記者會，被害人宋先生表示，自己手機收到13元eTag未繳納成功的簡訊，不疑有他的填寫資料，結果就被盜刷3萬8400元，除了求償無門之外，還得經歷長久的報案程序；另外也有2位年輕陳情人，銀行帳戶在海外被盜刷買了女性腕錶，損失10萬元，因為取物地點在海外，要把錢拿回來更是難上加難。

陳宥丞表示，碰到詐騙案件的被害人除了要搶時間外，還要碰運氣，第三方支付本該是便利的科技，如今卻變成詐騙集團的破口，透過刑事局所提供的數據顯示，今年光是1到2月的詐騙案件就高達548件，跟前兩年相比，比例明顯高出許多。

陳宥丞呼籲，從2016年開始，個資外洩事件頻傳，數位發展部的IT大臣不該讓資訊安全無限下沉，近來6000元發放消息一出，民眾馬上收到釣魚簡訊，擔心遭到詐騙，許多民眾也反映不敢上網登記，「我們需要在技術與法律兩個方面共同努力，才能有效地預防和打擊網路詐騙。」

張志豪也補充道，詐騙集團手法跟緊時事發展，6000元現金發放就成了犯罪集團的大肥羊，簡訊裡寫明「恭喜你！政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結」，先卸下被害人心防，再以「快速、方便」吸引人上當，政府應該提供更完整的教育宣導。

另外，張志豪也接獲網路詐騙陳情，被害人在申請信用卡貸款時，因信用不佳遭到銀行拒絕，上網求助看到「保證核准」、「辦卡換現金」文章，與對方聯繫後提供了身份資料、銀行帳戶等資訊，開始進行「改善信用記錄」的服務，申請核准後，再向被害人收取佣金，沒想到就在轉出、轉入的過程，就變成人頭帳戶，淪為洗錢共犯。

張志豪呼籲，面對財務與信用問題時，循正規管道解決以外，更要呼籲相關單位，積極主動的查緝這種犯罪組織，避免無辜民眾誤信誤會，進而造成原來就經濟拮据的民眾官司纏身、雪上加霜。