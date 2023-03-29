5月底塗銷！北市「最畸形待轉區」被終結　13路口未來也免強制待轉

▲內湖路一段與內湖路91巷的待轉區即將塗銷。（圖／翻攝自李明賢臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

被視為台北市最奇耙、最畸形、最危險的待轉區，位於內湖堤頂大道跟內湖路一段（來來豆漿店前），過往機車騎士要待轉進入內湖路一段91巷，必須先「逆向」騎到堤頂大道內的待轉區，交通尖峰時間甚至要停在槽化線上，但國民黨台北市議員李明賢表示，此區將免強制待轉，超誇張待轉模式即將在5月終結。

李明賢28日於臉書表示，位於內湖堤頂大道跟內湖路一段這個超畸形待轉模式，不僅媒體多次報導，自己與立委游毓蘭也於2022年11月前來現地觀察，上周再度邀集交工等現場會勘，終於獲得交工鬆口承諾，5月底塗銷內線禁行機車、拆牌並開放免強制待轉。

李明賢指出，換言之，最遲5月底開始，機車騎士內湖路一段左轉內湖路一段91巷（來來豆漿店前），可以直接左轉而不用強制待轉了，這個畸形待轉模式即將廢止。

另外，李明賢也說，自己爭取到內湖路、文德路、成功路沿線13個路口免強制待轉，施工時間分別從4至6月期間，依照待轉牌面鋁質先拆、內照式後拆，等於又爭取到拆除13面機車待轉牌。

最後，李明賢認為，待轉區的設計不合理、沒有考慮到通勤時間的車流量，常常逼著騎士沒辦法將摩托車停在待轉區內，或是必須要逆向駛進待轉區，使待轉區宛如「待撞區」一樣險象環生，自己將持續爭取落實交通平權，也就是讓交通更安全。