3缺1！新北明找基、桃簽合作備忘錄「沒有北市」　蔣萬安未正面回答

▲台北市長蔣萬安出席智慧城市展-台北願景館導覽暨首長高峰會啟動儀式。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

由新北市政府成立的「基北北桃合作平台」啟動後，除了要推共享生活圈藝文活動，4市環保局也成立環保交流合作平台；但只見新北市政府邀請基隆、桃園29日參加「創業空間共享平台」簽署合作備忘錄，卻不見台北市政府，對此，兼任青委會主委的台北市長蔣萬安28日並未正面回應，僅說29日會召開青委會。

據新北市政府採訪通知顯示，29日下午4時至4時30分將召開「新北市、基隆市、桃園市創業空間共享平台合作備忘錄簽署儀式」，而出席名單分別為新北市青年局長錢念群、基隆市產業發展處長林鼎超、桃園市青年事務局長侯佳齡，卻不見台北市政府。

蔣萬安曾於選前承諾，未來要籌備台北市青年局，但至今仍無下文，目前僅只有青年事務委員會，主委為蔣萬安兼任，副主委為市政顧問殷瑋、資訊局長趙式龍兼任。

蔣萬安28日下午出席智慧城市展，針對新北市將於29日與基隆、桃園簽約卻不見北市，以及目前青年局成立進度？蔣萬安並未正面回答，僅說正在積極的成立青年局籌備委員會，這個部分也都已經很早規畫，在3月29日可以召開青年事務委員會，接下來會按照相關程序規畫進行。

至於是否由市政顧問殷瑋協調讓北市加入「創業空間共享平台」？蔣萬安仍未回應，僅說都會由青年事務委員會共同討論。