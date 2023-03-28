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原民運獎盃刻錯原民會主委名字　北市道歉：全收回趕工重製

▲▼立委陳瑩踢爆，台北市政府主辦的原民會獎盃寫錯字，把原民會主委夷將．拔路兒的「將」字寫成「獎」。（圖／翻攝自立委陳瑩臉書）

▲立委陳瑩踢爆，台北市政府主辦的原民會獎盃寫錯字，把原民會主委夷將．拔路兒的「將」字寫成「獎」。（圖／翻攝自立委陳瑩臉書，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府首次主辦的全國原住民運動會（簡稱原民運）於27日落幕，立委陳瑩28日踢爆，獎盃上把原民會主委夷將．拔路兒的「將」字寫成「獎」，自己早在開幕當天就告知北市府人員，但閉幕典禮時只用一小塊貼紙遮住錯誤的「獎」字。對此，主辦原民運的北市體育局回應，原民運獎盃文字誤繕，經查為廠商疏失，大會及體育局誠摯向選手及原民會主委夷將．拔路兒致歉，目前已陸續將誤繕獎座收回，並致電選手及代表隊表達歉意。

陳瑩28日於臉書表示，原民運總經費1億元，中央教育部補助近5300萬元，並在台北市政府承辦下於27日「若無其事」的閉幕了，但每一位得獎選手拿到的獎盃上，中央原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）的名字，竟然被刻成了「夷『獎』．拔路兒」。

陳瑩酸說，蔣萬安從「章」萬安改成「蔣」萬安時，尚且有經過他本人以及父母的同意，但市政府未經同意下，就把原民會主委改名，「實在是貽笑大方，當事人恐怕要哭哭了。」

▲▼立委陳瑩踢爆，台北市政府主辦的原民會獎盃寫錯字，把原民會主委夷將．拔路兒的「將」字寫成「獎」。（圖／翻攝自立委陳瑩臉書）

陳瑩提及，她在開幕當天就告知北市府，獎盃名字刻錯的事情，所以4天後閉幕典禮上，北市府不敢把獎盃放到台上，而是放到舞台旁邊地上，「有人一靠近，立刻圍起人牆擋住不准拍照，搞得這麼神秘，原來是獎盃『受傷』了，像是被貼了一小塊OK繃把錯字蓋住。」

陳瑩批評，好幾百座的獎盃就這樣一路錯到底，北市府宣稱對原住民文化的尊重，是不把原住民族語當一回事嗎？現在聽說發出去的獎盃要回收重新製作，就算台北市政府要買單，那也還是台北市民的納稅錢。

最後，陳瑩建議，出錯的相關人員不用下台、不用扣考績分數，只要獎盃有幾座，就把主委名字「夷將．拔路兒Icyang．Parod」寫幾遍，這樣才會永遠記在心裡，未來再看到原住民的名字的時候才會特別的注意。

對此，主辦原民運的台北市政府體育局回應，原民運獎盃文字誤繕，經查為廠商疏失，大會及體育局誠摯向選手及中央原住民族委員會主委夷將．拔路兒致歉，目前已陸續將誤繕獎座收回，並致電選手及代表隊表達歉意。

台北市體育局提及，獎盃文字採雷射雕刻，已協調廠商加緊趕工重新製作，預計2週內完成，重新製作獎盃不會增加大會及政府預算；另為表達大會的誠意，將致贈原民運小禮物併同發放，後續也會列入檢討事項中，避免類似的事件再發生。

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