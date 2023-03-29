曬蔡英文「出訪邀約」　鄭運鵬回一句話！網驚喊：幹事長很大牌

▲立院民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文29日率團展開睽違3年多的出訪行程，將前往中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，進行為期10天的「民主夥伴共榮之旅」。立院民進黨團幹事長鄭運鵬29日在臉書曬出一張對話截圖，圖中蔡英文問「鄭運鵬，好久不見，我將展開為期十天的『民主夥伴共榮之旅』。我待會就要出發了，你願意跟我一起參加嗎？」而鄭運鵬則回應「有重要事情再告知我」，讓網友笑稱「幹事長很大牌」。

鄭運鵬今日透過臉書曬出一張對話截圖，圖中蔡英文表示，「鄭運鵬，好久不見，我將展開為期十天的『民主夥伴共榮之旅』。我待會就要出發了，你願意跟我一起參加嗎？」而鄭運鵬回應「有重要事情再告知我」，蔡英文則回「鄭運鵬，我明白了。接下來幾天，如果你想要收到『民主夥伴共榮之旅』的相關訊息，歡迎點擊下方選單。」

對於此對話，鄭運鵬開玩笑道，「幹事長無法在LINE上留言的內容解密，我就是知道這種行程非常累，所以連陪同出訪的抽籤名額我都不想去登記。有事情再告訴我就好，反正有問題都是黨團在處理。」

此貼文一出，不少網友都留言，「果然是經驗老道的幹事長」、「幹事長很大牌」、「我就問小英知道你這樣回嗎」、「這麼驕傲嗎？」、「乍看還以為你很大膽，後來想起這是AI吧」、「感覺到桃園勇者的很累」等。

▼鄭運鵬曝光與蔡英文官方帳號的對話截圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

