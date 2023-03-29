國台辦：台工總4月17日、三三會與工商協進會5月訪陸

▲國台辦主任宋濤（右）在北京會見商總理事長許舒博一行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者鄭思楠／綜合報導

工商團體先前陸續表態赴陸交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日上午宣布，全國工業總會、三三企業交流會和工商協進會聯合團將分別於4月、5月到訪。

朱鳳蓮在今天的記者會上說，「年初以來，我們採取系列措施推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，受到兩岸同胞歡迎，兩岸經貿交流持續熱絡。」

她細數自2月開始兩岸的互動交流情況，包括2月15日至17日，台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成率團赴北京參訪，並由國台辦主任宋濤會見；3月7日兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組交流座談會在南京舉辦，以及3月21日，台灣商業總會理事長許舒博率經貿交流團訪陸，國台辦主任宋濤、北京市市長殷勇先後會見等活動。

隨即，朱鳳蓮宣布，全國工業總會將於4月17日至21日組團訪陸，而三三企業交流會也擬與工商協進會於5月聯合組團訪陸。

她還表示，一些地方涉台經貿活動也在緊鑼密鼓籌備中，如青海省將於今年4月或5月舉辦第二屆兩岸企業家共謀高質量發展論壇，福建省將於4月舉辦首屆海峽兩岸鄉村振興與共同富裕論壇、將於5月舉辦海峽兩岸商品交易會，湖北省將於6月舉辦第十七屆湖北·武漢台灣周等。

朱鳳蓮強調，兩岸同胞相互交流交往的熱情高漲，特點尤其呈現在文化交流、民俗信仰、青年交流、體育和新聞媒體交流等領域，「對促進兩岸同胞瞭解和理解有積極意義。」