國台辦喊話恢復兩岸海上直航　強調「大陸方已不存在障礙」

▲兩岸直航客船海峽號 。（圖／港務公司提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

兩岸空中直航與小三通正逐步恢復，但海上客運直航目前尚未恢復。對此，國台辦表示，兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨當局傾聽民眾呼聲，予以積極回應，盡快全面恢復兩岸海上客運航線通航。

國台辦發言人朱鳳蓮29日在例行記者會上提到，2008年11月，海協會與台灣海基會簽署《海峽兩岸海運協議》，實現海上客貨運直航。大陸到台灣本島包括廈門－台中、廈門－基隆、平潭－台北、平潭－台中和浙江大麥嶼－基隆共5條海上客運航線，「多年來，兩岸海上客運航線已成為兩岸民眾往來的重要通道。2020年2月至今兩岸海上客運受疫情影響暫停運營。」

朱鳳蓮說，廣大台灣同胞熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，「我們高度重視並已全面做好相關準備。兩岸間恢復正常海上客運航線大陸方面已不存在任何障礙，希望民進黨當局傾聽民眾呼聲，予以積極回應，盡快全面恢復兩岸海上客運航線通航。」

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



另外，對於兩岸空中直航的恢復情況，朱鳳蓮指出，台胞台商熱切期盼兩岸直航航點盡快全面復航，兩岸航空業者也積極提出複航申請。3月26日，深圳航空、台灣中華航空復飛深圳至台北航線；27日，中華航空復飛廣州至台北航線。

朱鳳蓮還說，目前，大陸民航主管部門已批复兩岸航空公司夏秋航季航班計劃，兩岸航空公司在兩岸航線間每周安排客運航班794班，同比增長26.63%，「我們希望，台方也能採取切實行動落實其提出的『恢復兩岸空運客運航點之規劃』，保障兩岸有關直航航點盡快復航，為兩岸空中直航做實事，為廣大台胞台商往來兩岸提供便利。」