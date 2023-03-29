台鐵「藍皮解憂號小書包」重磅回歸　4月開賣！兒童節優惠開跑

▲台鐵推新款「藍皮解憂號小書包」，加入「開往枋寮」設計再次回歸。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

承載許多人回應的「藍皮解憂號」110年10月19日重新啟航，掀起鐵道旅遊旋風，相關文創商品也深受鐵道迷喜愛，台鐵推新款「藍皮解憂號小書包」，加入「開往枋寮」設計再次回歸，112年4月1日起正式開賣，每款售價220元。

110年底承載許多人對火車舊時光記憶的「藍皮列車」，以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，掀起一陣追車風潮，台鐵宣布，112年兒童節前夕，「藍皮解憂號小書包」將帶著「開往枋寮」新樣式設計旋風回歸，讓旅客再次帶著藍皮小書包，搭乘浪漫復古的藍皮解憂號，徜徉舊時光美好記憶。

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▲台鐵推新款「藍皮解憂號小書包」，加入「開往枋寮」設計再次回歸。（圖／台鐵）

新款「藍皮解憂號」小書包4月1日起將在台鐵夢工場各實體門市及網路商店開賣，每個售價220元。台鐵表示，台鐵夢工場網路商店為服務無法到門市購買顧客，也將同步於112年4月1日上午10點開賣新樣式的「藍皮解憂號小書包」。

另4月期間夢工場網路商店也將辦台鐵會員限定兒童節優惠活動，除購買迴力車、迴力車軌道、餐旅熊等多項商品加贈會員點數，還有熱銷抱枕組合、生活小物折扣等多項優惠活動，優惠將至4月底截止。