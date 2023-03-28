一天跑車12小時薪水不到40k　工會怒吼提5訴求「訂最低安全運費」

▲汽車貨運暨倉儲業產業工會要求改善貨運物流司機生計和安全。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

一天跑12小時，薪水卻不到4萬元，汽車貨運暨倉儲業產業工會今(28日)赴行政院陳情，怒吼司機遭層層剝削，為一碗飯，用生命和時間賺取微薄薪水，疲勞駕駛卻是路上不定時炸彈，提出5大訴求，包括訂最低安全運費、調薪制度、要求超時違法業者限期改善、制定事故最高賠償上限、降低司機職災風險。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄表示，台灣電商平台制定不合理運費，要求四大物流公司壓低運費，進而賺取最大利益，一件包裹成本就要70元到80元，物流公司為了搶大型電商生意，就只好盡量壓低運費，造成物流公司薄利多銷，公司要賺錢下轉而壓低物流司機薪水，且大部分物流司機薪水未符合最低基本工資，只要全薪超過基本薪資就不違法，但底薪只有1.5萬或1.8萬，全部用獎金墊高薪水才有超過基本工資，造成得長期加班被壓榨。

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林志雄表示，司機長期高工時、高體力虛耗下獲得基本養家薪水，司機為了一碗飯養家糊口，用生命時間賺取微薄薪水，但疲勞駕駛是路上不定時炸彈，物流司機疲勞駕駛就如同酒駕一樣危險，犧牲的不是只有司機，也可能其他家庭破裂。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，副總統賴清德擔任行政院長時說台灣勞工長加班，請問，如果可以不過勞，薪水夠支撐家庭開銷，勞工還要加班嗎，希望政府可以好好檢討台灣長年低薪和交通事故頻傳，改善司機勞動條件，建置健全運輸業環境，不希望看到台灣跟韓國運輸業一樣全國大罷工。

▲汽車貨運暨倉儲業產業工會赴行政院要求改善貨運物流司機生計和安全。（圖／記者李姿慧攝）

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事林昶志表示，有南部司機一天跑12小時，一個月收入4萬元不到，因為運費獎金層層剝削，到司機手上就是這麼少，要求應訂定最低安全運費，且要跟工會協商，保障司機拿到維持基本生活水準的收入，且低薪要調薪，要推動產業集體協商機制。

此外，根據勞動部111年對交通運輸業專案檢查結果，違反以工作超時、未依法給付加班費及更換班次休息時間不足為最多。工會要求勞動部應明確公告，讓社會大眾知道哪些運輸業違法，並應要求限期改善，為改善應廢止執照。

統一速達企業工會理事長林映辰表示，跑車這一行只求安全下庄，司機在路上跑，隨時會面臨危險，多數雇者要求司機負擔後續賠償，開聯結車和大車的司機若發生事故，一個車頭幾百萬元，撞一次就等於終身都要在這家公司度過，每月領的薪水還要扣掉賠償金，沒人願意發生事故，但發生事故，雇主難道不需要負責任嗎，如果事故賠償在肇責釐清後，公司不需要負擔的話，會要求司機注意駕駛行為嗎？因此應建立物流公司事故賠償上限比例和金額。

▲行政院出面接受工會陳情並將要求交通部、勞動部妥處。（圖／記者李姿慧攝）

另據統計，運輸業100名司機當中，有高達8成有下背疼痛，3成椎間盤突出，2成司機有高血壓與痔瘡，工會表示，因不固定工時、與上班時間，且長期駕駛與搬運貨物等造成職業災害，再加上各項工作期間可能會遇到意外或是外部傷害，這當中只有1成被認定為職災，在職業病認定標準上，應對於物流業司機較頻繁發生疾病認為職業災害，保障勞工權益。另外針對宅配物流業，應有更完善的設備與輔具規劃，降低應職業造成傷害的風險。

對此，行政院今出面接受陳情，並表示，相關訴求行政院都聽到了，工會相關訴求將轉請交通部、勞動部妥善處理，也感謝物流貨運司機對台灣經濟發展的貢獻。