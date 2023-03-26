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拚改革！車輛年故障226件「降24%」　太魯閣號出軌事故車115年展示

▲▼二輛太魯閣號出軌事故車，115年將移往鐵道學院新建教育館內永久展示，成為員工安全訓練教材。（圖／台鐵）

▲二輛太魯閣號出軌事故車，115年將移往鐵道學院新建教育館內永久展示，成為員工安全訓練教材。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113年)元旦將公司化，近年推動安全改革，根據統計，去(111)年車輛故障226件，已下降24%，台鐵局表示，隨公司化轉型，未來負責車輛維修保養的機廠將提升位階，研擬總機廠制度外，目前也正提升維修能量、增軟硬體設施、完善料件供應、加強人員訓練。另太魯閣號事故車115年將永久展示，記取教訓。

台鐵目前共有三座機廠，執行全路2812輛車輛的3、4級保養。其中富岡機廠主要負責電聯車組、PP及GE電力機車頭；潮州機廠負責客貨車廂，並正轉型預備接手新式EMU900型及EMU3000型電聯車組；花蓮機廠則負責傳統柴聯車組及R柴電機車頭。

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台鐵局表示，近年推動安全改革，車輛故障件數已自109年的298件下降為111年的226件，減少72件，展初步成效，為確保車輛維修品質，將提升各機廠車輛基地維修能量，完善料件供應，增加各項軟硬體設施設備，充足人員技術訓練，以達成既定質量目標。

▲▼台鐵維修能量、增軟硬體設施，車輛故障降低24%。（圖／台鐵）

▲台鐵維修能量、增軟硬體設施，車輛故障降低24%。（圖／台鐵）

台鐵局局長杜微表示，機廠是台鐵車輛維護的核心，機廠同仁都是營運服務的幕後功臣，台鐵局感謝大家的努力，使服務更上層樓，即將到來的清明疏運也得到充分的保障。

杜微表示，隨著公司化轉型，未來台鐵機廠作業將更為精進，公司運作穩定後也不排除提升機廠位階，研議實施總機廠制度。

台鐵也正進行容納EMU900新車的維修線股道擴增工程。杜微指出，維修線股道擴增工程進度將在6月底前完成第一階段擴建，增加段修保養能量。

▲▼台鐵維修能量、增軟硬體設施，車輛故障降低24%。（圖／台鐵）

▲台鐵維修能量、增軟硬體設施，車輛故障降低24%。（圖／台鐵）

太魯閣號2021年4月2日發生嚴重事故，撞上邊坡違規施工翻覆工程車，受損最嚴重的第七、八節車廂放置富岡車輛基地，目前已完成遮雨棚設置。

杜微表示，台鐵局絕不會忘記兩年前0402事故的教訓，會持續積極推動安全改革，二輛暫存園區內的事故車，在115年將移往鐵道學院新建教育館內永久展示，成為員工安全訓練教材，並供入館參觀人士追念。

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