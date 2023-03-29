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巷口美廉社也有進口蛋！3／31起每人限購1盒　開賣售價曝光

▲▼美廉社門市，美廉社。（圖／記者林育綾攝）

▲巷口超市美廉社將於3/31起開賣進口蛋。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為解決雞蛋產能不足的缺蛋問題，農委會專案開放10個國家的進口蛋，目前除了全聯、家樂福等業者開賣之外，今（29）日美廉社也宣布，將於本周五（3/31）開賣進口雞蛋，每盒10顆裝「售價65-79元不等」，每人限購1盒，到貨情形依各門市實際狀況為準。

有關進口雞蛋在各大通路開賣情況，全聯29日起在雙北地區門市陸續開賣，每盒10顆售價68元，每人限購2盒，而各門市上架時間依各店為準，售完為止。

家樂福也宣布，北部（彰化以北）量販店於29日陸續上架，一共有2款規格，分別為澳洲進口600克「12入售價79元」及700克「12入售價89元」，30日起彰化以南量販分店也會陸續上架冷藏澳洲進口蛋；29日全台超市同步陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝68元，每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。

▲進口雞蛋陸續在各大通路上架。（圖／記者李毓康攝）

農委會指出，近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，供應配送超市、超商及量販店等通路，以牌價販售給消費者。今起先配送至缺蛋最嚴重的區域上架，例如雙北地區，並於4月1日起，擴大到全台主要消費地區，讓消費者都能買得到牌價蛋。

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