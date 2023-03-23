春遊零食買1送1、高麗菜每顆25元！全台通路「超狂優惠」一次看

▲全聯搶攻春遊祭祖商機，推出相關商品5折起。（圖／全聯提供）
生活中心／綜合報導
物價飛漲，為了替民眾省荷包，《ETtoday新聞雲》為讀者整理各大通路民生品優惠，近來許多量販超市搶攻春遊及祭祖商機，紛紛推出檔期優惠；除此之外超商也有咖啡折扣、補班小確幸。加上高麗菜盛產，全聯、大潤發即日起至3月26日都推出「每顆25元」超殺價格，邀民眾一起支持本土優質蔬菜。
●全聯、大潤發
◎高麗菜
優惠：每顆25元
期限：即起～3月26日
●全聯
◎刷樂專業護理漱口水-礦鹽除菌/綠茶口味(500ml)
優惠：單瓶特價148元「買1送1」，平均一瓶74元
期限：即起～4月6日
◎台糖肉酥起司捲 75g(15g*5入)
優惠：單盒99元「買1送1」，平均一盒49.5元
期限：即起～4月6日
●大潤發
◎「舒潔特級舒適洋甘菊抽衛90抽*10包」
優惠：特價284元「買1送1」
期限：即起～4月5日
◎少女之心白米，一次可以帶走2包
優惠：特價330元「買1送1」，
期限：即起～4月5日
●家樂福
◎果漾天然果乾系列／80～120克
優惠：150元買1送1
期限：即起～3月28日
◎77健享滋味／纖維蔓越莓餅／高鈣起司牛奶餅／73.8克
優惠：79元買1送1
期限：即起～3月28日
●愛買
◎維義頭等100%純油高溫適用1000ML
優惠：特價299元買1送1，平均每瓶149.5元
期限：3月24日~4月6日
●好市多
◎北海道生干貝M／1KG
優惠：原價1599元，特價1499元，現省100元
期限：即起～3月26日
◎台灣帶皮五花豬肉
優惠：原價279元／KG，特價349元／KG，現省30元
期限：即起～3月26日
●美廉社
◎UCC職人濾掛式咖啡8gX12包
優惠：市價235元/盒，特價189/盒，會員獨享「買1送1」，平均1件94.5元
期限：即起～4月4日
◎萬家香玩味廚房零添加有機醬油350ml
優惠：市價265元/瓶，特價單瓶259元，會員獨享「買1送1」，平均1件129.5元
期限：即起～4月4日
▲7-11推出「哈根達斯第2件2折」。（圖／7-11提供）
●7-11
◎哈根達斯
優惠：哈根達斯迷你杯/雪糕「任選第2件2折」（不包含迪士尼造型迷你杯米奇款／米妮款／唐老鴨款）
期限：3/25～3/26
◎CITY指定咖啡飲品
優惠：CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元；CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1
期限：3/24～3/26
●萊爾富
◎Hi Café特濃咖啡
優惠：Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵「加1元多1杯」
期限：3/24～3/26
●全家
◎SO HOT炎選現烤點心
優惠：2件打8折
期限：即起～4月4日
●OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～4月5日
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