獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

▲北市教育局主秘諶亦聰將接任台北市立動物園園長。（圖／翻攝自Facebook／台北市教育局）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立動物園新任園長出爐，將由年僅39歲的台北市教育局主秘諶亦聰接任，局長湯志民今（8日）證實，主要考量諶亦聰在教育局經歷豐富，創意十足，活動力強，對動物園應有加分效果，未來也會加強動物保育教育。外型亮麗的諶亦聰，教育局同仁私下稱她「志玲姊姊」，上任後也是動物園創園百年以來，最年輕的園長。

原動物園園長劉世芬於1月16日退休，教育局評估合適人選，確定由現任主秘諶亦聰接任，預計3月27日上任。因北市動物園門票已凍漲近26年，去年一度考慮從60元漲到120元，但因外界聲浪不斷暫緩漲價，預估諶亦聰上任後，首要面對的任務就是門票調漲問題。

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諶亦聰表示，自己是教育背景出身，雖然不是動物生態領域背景，但未來希望結合動物保育與教育專業，推廣更多社教活動，上任後會聽取內部同仁意見，針對動物園營收部分，包括門票收入、場租收入等通盤瞭解，在營運面上則希望透過開拓財源，盡量解決動物園長年虧損問題。

教育局主秘諶亦聰留著一頭長髮、身材高挑，聲音輕柔、態度謙和，經常代表教育局在公開場合發布重大教育政策，教育局同仁私下稱她「志玲姊姊」。教育局退休官員也稱讚，諶亦聰是很有使命感的公務員，主動性很強、衝勁源源不絕、不墨守成規。

今年39歲的諶亦聰，政大教育研究所畢業，在北市教育局擔任公職18年，曾任國小教育科科員、專員、科長，中等教育科科長、綜合企劃科科長、專門委員、主任秘書等職，基層歷練完整。