北市國小高年級學生也有免費衛生棉　每月2券3大超商兌換

▲北市教育局擴大補助免費衛生棉至國小高年級。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為推動月經平權，台北市教育局從去年3月起，全面提供國中女學生每個月2張生理用品兌換券，從今年3月起再擴大補助範圍，除了國中女學生外，向下到國小五、六年級女學生，每個月將發放2張兌換券，可到3大超商的全台門市兌換。

北市教育局表示，從去年3月起率全國之先，全面補助國中女性生理用品，至今已屆滿一年，今年3月起，將全市國小高年級女學生也納入補助對象，並配合國小高年級實施健康教育課程，讓性平意識與尊重生理差異的態度向下扎根，深植於生活情境之中。

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教育局說，從這個月開始，北市國小五、六級學生與國中女學生一樣，每個月可以領取2張電子兌換券，且兌換通路除了原先的萊爾富外，今年新增統一及全家便利商店，學生可到3大超商的全台門市兌換，超商業者均準備10種以上涵蓋護墊、衛生棉及棉條等不同類型的指定熱門品項供選擇，以滿足學生生理階段的個人需求。

教育局提醒，從3月1日起，北市5年級至9年級的女學生，每月都可透過酷課雲平台領取2張生理用品兌換券，1張兌換券僅限兌換1種指定品項，兌換期限為2個月，此外，每月領券時可選擇當期的兌換超商，一旦選定，當期就不能再更換至別家通路商兌換，家長和學生可選擇居家附近或上學方便的超商進行兌換。

教育局進一步指出，「台北酷課雲」APP也同步新增家長權限，只要完成親子綁定，家長就可以透過自身帳號幫孩子兌換所需生理用品，讓兌換服務更容易方便，家長登入酷課雲帳號後，點選電子兌換券，或在超商多媒體事務機台輸入條碼序號列印小白單，即可兌換，