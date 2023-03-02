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北市招募公立高中正式教師　甄選簡章出爐3／22~3／28報名

▲台北市中山女高照片。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市教育局宣布今年續辦正式教師聯合甄選。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（2日）指出，今年持續辦理台北市112學年度市立普通型暨技術型高中正式教師聯合甄選，簡章已上網公告，實際甄選類科與名額將於3月17日公布，3月22至3月28日進行網路報名及繳費，提醒有意報考考生，留意相關時程。

北市教育局表示，以往將甄選簡章分為普通型高中及技術型高中2份簡章，今年為避免2種簡章易造成一般科目考生混亂狀況，今年度首次將普通型高中及技術型高中簡章合併為「普通型暨技術型高級中等學校正式教師聯合甄選簡章」，請考生特別留意。

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北市教育局指出，112學年度公立高中聯合教師甄選，甄選方式包含筆試及複試，為充分了解考生試教理念與用意，將於試教流程加入5分鐘專業詢答，甄選類科及甄選名額將視各校實際出缺情形，於3月17日（五）公告，3月22日至28日進行網路報名及繳費。

北市教育局說，筆試日期訂於4月15日(六)，學科專業科目占100％，題型為選擇題、非選擇題，一般科目的筆試成績僅作為筆試通過門檻，不併入複試成績，而技術型高中專業科目的筆試成績的採計方式則與去年不同，筆試成績佔總成績10%。未參加筆試者，不得參加複試，請考生留意。相關報考資格、報名方式、報名時間及地點等詳細資訊，可上台北市教育局網站查詢。

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