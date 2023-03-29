蘋果「先買後付」功能在美國推出！　可借貸金額曝光

▲蘋果在美推出「先買後付」功能，將衝擊市場原有的玩家們。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果（Apple）周二（28日）在美國優先推出「先買後付」（BNPL）服務，蘋果參戰將威脅到目前該項服務的龍頭，Affirm控股公司主導的金融業以及瑞典支付公司Klarna的地位。

路透社報導，蘋果推出的「Apple Pay Later」允許用戶在6周內分成4期付款，無需利息或任何手續費，推出初期將只提供給篩選過的客戶，並計畫在未來幾個月內全面推出。

使用iPhone和iPad的用戶，可透過裝置在商家線上或是App內進行購買，可獲得的貸款金額為50美元（約新台幣1518元）至1000美元（約新台幣3萬元）。蘋果指出，全美超過85％的零售商店接受Apple Pay。

線上投資平台「AJ Bell」首席金融分析師修森（Danni Hewson）指出，「 Apple Pay Later」的推出絕對會擊垮一些玩家。消息一出，Affirm控股公司股價大貶逾7％，PayPal收盤時也下跌約1％。

疫情改變和加速如今市場樣貌，許多購物者更加依賴透過網路平台購物，「先買後付」的需求因此大增，這個現象在千禧世代和Z世代族群中尤其明顯。