讚蔡英文讓台人在美地位受重視　僑胞爭睹總統風采塞爆場地

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」訪問，途中過境紐約、洛杉磯，都將舉辦大型僑宴，大大振奮僑界士氣。民進黨美東黨部主委莊振輝說，僑宴場地一路加開到800人的場，仍舊爆滿，「總統要來大家都很興奮、很想要見總統」。

僑務委員會委員長徐佳青日前在立法院備詢時也證實，停留美國期間，預計會舉辦4場僑宴。與旅居在外的僑民互動，也能傳達政府過去3年努力防疫，並分享傲人經濟成果、民主成就，讓台灣站上國際。據了解，預計3月30日在紐約、4月5日在洛杉磯，都會有大型僑宴。

對於這次蔡英文睽違3年的訪美行程，民進黨美東黨部主委莊振輝說，美國台僑界非常鼓舞、興奮，本來僑宴只租700人的場地，一路加開到800人的場仍舊爆滿，很多沒拿到位子的人都很失望。

「總統要來大家都很興奮、很想要見總統。」莊振輝說，總統太久沒有到美國僑界訪視，再加上最近宏都拉斯擋不住中國的金錢利誘與台灣斷交，讓大家都很氣憤，很想當面向總統喊話、加油打氣。

莊振輝也稱讚蔡總統把台灣帶領得非常好，「至少在國際上，歐美國家對台灣的重視程度都很高」；莊舉例，美國現在對台灣多好？多年前台灣的商會去國會、華府叩門之旅時，眾議員都1、2個，「現在都幾十個，氣氛非常不一樣」。此外，海關都問說你是中國還是台灣來的，代表台灣跟中國很不一樣。

莊振輝也提到，過去幾年台灣在防疫上的表現備受國際肯定，尤其在守住國內疫情之外還能援助其他國家，像是口罩外交等，就讓台灣的能見度變高，「防疫成績世界好也被看到」。

「台灣人在美地位受到很大重視。」莊振輝說，蔡總統上任以來的領導很重要，潛移默化，「一開始沒感覺，久了就開始越來越重視」，尤其蔡不跟中國正面起衝突，中國也沒皮條，加上世界上很多國家到台灣訪問，中歐、東歐、美國、日本、澳洲等，對台灣都非常好。