「月城」西昌的美麗傳說　「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

▲四川西昌邛海溼地公園。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川西昌採訪報導

四川涼山彞族自治州首府西昌市有個帶有美麗傳說的稱號「月城」，同時，城邊的內陸淡水湖邛海，是西昌人飲用、灌溉的水源，因此被當地人視作「母親湖」，特別注重生態保育，打造了約5萬畝（約34平方公里）的濕地公園。此外，西昌也是大陸航天科技的重鎮，最中意的探月工程和北斗衛星組，都是由此地發射。

▲遊客可以乘舟遊邛海溼地。（圖／記者魏有德攝）

西昌市現今還保留一座建昌古城，建昌被稱為月城的由來，傳說可追溯到西漢文人司馬相如第二次持節出使「西夷」，當他行經邛海邊時，揮毫寫下「月出邛池水，空明澈九霄」的佳句，雖然，在後世史料考證時，並未證實司馬相如曾到過邛海，不過，月之城的傳說卻在民間逐漸流傳開。

有一則民間傳說顯示，邛海是月光仙子沐浴之所，每逢農歷月中（十五）之夜，仙子便會翩翩降臨人間，在邛海中嬉戲，西昌在這天晚上的月光更明，月色更美。

從科學角度來看，西昌市位於攀西大裂谷腹地，四周環山，冬暖夏涼，加上緯度低、海拔高的環境，高原氣候下能見度高，一年四季絕大部分時間，都可以看到月亮冒頭，因此，特別是月圓之夜，月光的明亮度，甚至可以讓人在月下看書，十分浪漫。

▲邛海溼地公園內隨處可見各種鳥類棲息嬉戲。（圖／四川日報李強攝）

至於佔地約5萬畝的邛海溼地公園則是如一圈玉帶一般，環繞在邛海周圍，不僅提供鳥類過冬棲息，也有完整豐富的生態圈，民眾可以沿湖邊騎自行車、散步，還可以乘坐小舟，穿梭在水徑中，近距離觀賞鳥兒自在地翱翔天際，亦或是在水中覓食的愜意景觀。

邛海不僅是四川「獨有」的最大淡水湖，更是西昌人的「母親湖」，具備飲用水源供給、農業灌溉、調節氣候、淨化水質、使用養殖等多種功能，替當地人民帶來生活上的便利，讓西昌成為一座「宜居城市」。

此外，西昌還是大陸三大衛星發射基地之一，位址在北方的冕寧縣。在大陸航太科技發展史上，西昌衛星發射中心在1984年成功發射大陸首顆地球同軌衛星，「嫦娥」探月工程也是以西昌為母港發射，更重要的是，大陸的國產衛星地位系統「北斗」衛星群，皆是由這裡發射，完成全部署，如今已正式啟用。

