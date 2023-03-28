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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九赴陸人氣超旺！　南京市民有如追星「集體圍觀馬前總統」

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九今（28）日展開祭祖交流之旅，首站先去南京中山陵拜謁國父，下午參訪國民政府首都南京總統府和拉貝故居，所到之處都是人潮，還有南京市民一星期前預約中山陵的票，希望巧遇馬英九。住在南京的李先生告訴《東森新媒體ETtoday》記者，「就是馬英九先生、馬前總統，我們都知道他要來了。」

馬前總統今天正式展開為期12天祭祖交流之旅，上午到中山陵拜謁國父孫中山，下午展開抗日歷史回顧行程，前往國民政府首都南京總統府，還有抗日史上救助600多位難民的拉貝故居。《東森新媒體ETtoday》記者提前到南京總統府採訪時，馬英九車隊還沒到，目擊現場聚集非常多遊客和當地民眾圍觀，都是特地提早來卡位，由於人潮實在太多，當地警方安排圍觀區。

▼馬英九參訪南京總統府。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九訪陸,馬英九參訪南京總統府。（圖／記者任以芳攝）

▲▼馬英九參訪南京總統府。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九參訪南京總統府，外圍都是人潮來。（圖／記者任以芳攝）

馬英九參訪南京總統府大約不到1小時，車隊立即轉往拉貝故居，車隊經過外圍馬路，周邊圍觀人群立刻拿起手機拍照，有如明星排場。同樣場景出現在拉貝故居外場，對面馬路人行道、附近十字路口通通都是聚集人潮，有些是自發性來，有些人是好奇圍觀。

《東森新媒體ETtoday》記者也詢問，「你們知道是誰來嗎？」南京圍觀民眾回答，「就是馬英九先生、馬前總統，我們都知道他要來了。」

▲▼ 馬英九、南京、人潮 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、南京、人潮 。（圖／記者任以芳攝）

▲南京市民對於馬英九十分好奇。（圖／記者任以芳攝）

馬前總統這次訪陸，還有民眾提前預定中山陵門票，只為了看一眼馬英九樣貌，也有許多年輕人特地來現場。有民眾告訴記者，「這是兩岸很熱門話題，就想看看馬英九長什麼樣子，所以提前一星期預定中山陵的門票。」

針對馬前總統這次出訪，大陸民眾反做都很熱列，馬英九自己受訪時也說，有超出自己預期。包括他前往中山陵拜謁國父時還有兩段小插曲，一段是巧遇幼稚園小朋友，在老師介紹下，自動呼喊「馬爺爺好。」一段是下山前往孫中山紀念館時，不少好奇遊客見到馬英九出現時，拍手歡迎！

好奇圍觀遊客，即使相隔一大段距離，看到馬英九出現，立刻拍手高喊，「兩岸一家親！加油加油！」「我們很高興馬先生來。」馬英九微笑揮手致意。

大陸民眾熱情歡迎氛圍，也十分符合馬前總統這次出訪大陸用意，希望促進兩岸多交流，改善緊張氛圍，讓兩岸民眾多點互信理解。

▼馬英九所到之處都是人潮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 馬英九、南京、人潮 。（圖／記者任以芳攝）

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