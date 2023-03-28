　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，最後一站行程前往金陵飯店，會見江蘇省委書記信長星。馬英九現場談話，指出自己在台灣總統任內創造最和平繁榮階段，並且強調兩岸要建立互信，避免戰爭風險，希望大陸多認識台灣人心理狀態。他再次重提「馬習會」，以「習先生」稱呼習近平。重申當年習說兩岸要心靈契合，馬也認同兩岸要拉近距離，必須交流。

馬英九指出，「希望我們能夠放下爭執，能夠盡可能在許多議題上達成共識。這也是我在台灣總統任內，推動兩岸交流，八年簽了23個協議，涵蓋人民生活的大部分的議題，創造從兩岸隔海分治70多年來，最和平繁榮的一個階段。」

馬英九表示，希望之後繼續進行推動青年交流，所以這次帶許多學生來，讓大家能夠有一個機會（認識大陸）。

▲▼前總統馬英九與江蘇省委書記信長星會面。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九（左）與江蘇省委書記信長星會面。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，又談到兩岸關係。馬英九說，「3月20日開記者會宣佈要來大陸，這幾天台灣民意調查顯示有77%的民眾肯定這樣做法，讓我們感到非常振奮。」

馬英九再次重提「馬習會」，他以「習先生」稱呼習近平，兩人在新加坡見面之後，習特別強調希望兩岸能夠心靈契合，他自己過去也一再強調要拉近兩靈心理距離，理念幾乎是一致。希望兩岸要交流、要合作，要建立互信，才能夠避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商來取代衝突。

馬英九特地強調，「我希望大陸方面能夠多認識台灣人的心理狀態，大家一起來推動避戰跟磨合的工作。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　內行激推2平價服飾
快訊／狒狒面前「拍給女兒看」！擺拍高官請辭獲准
快訊／三立曝封殺內幕！高層淋雨拜訪楊子儀吃閉門羹
明晚變天「雨彈連轟4天」　清明降雨熱區曝
「抓狒擺拍」高官背景曝！　他嘆：英雄變狗熊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

海南超狂政策被罵爆！對民營企業家「涉案」：能不捕的不捕

馬英九赴陸人氣超旺！　南京市民有如追星「集體圍觀馬前總統」

白富美車禍被搭訕！赴約遭灌醉「強行壓床性侵」　螞蟻高管被逮捕

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前介紹國父

LIVE／馬英九抵南京總統府　國府遷台後「首位造訪的卸任總統」

女顧客嫌「染髮難看」被理髮師當場殺死！知情者：兇手洗頭時動手

康師傅去年獲利少3成　原物料上漲衝擊巨大

老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打「長棍斷兩截」激烈畫面曝

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

一帶一路將滿十年　前世銀行長：政治危機歸咎「債務陷阱」毫無意義

海南超狂政策被罵爆！對民營企業家「涉案」：能不捕的不捕

馬英九赴陸人氣超旺！　南京市民有如追星「集體圍觀馬前總統」

白富美車禍被搭訕！赴約遭灌醉「強行壓床性侵」　螞蟻高管被逮捕

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前介紹國父

LIVE／馬英九抵南京總統府　國府遷台後「首位造訪的卸任總統」

女顧客嫌「染髮難看」被理髮師當場殺死！知情者：兇手洗頭時動手

康師傅去年獲利少3成　原物料上漲衝擊巨大

老公打賞31萬給女主播！她氣瘋當街棒打「長棍斷兩截」激烈畫面曝

結婚27年...王中平親揭遭余皓然「嫌棄」　連洪榮宏也被點名

卸下最年輕總仔頭銜！　邱昱凱下一步回歸業界

「大小姐」愛子淡出10年變超辣！　20歲蠻腰美照曝光：好好看

貿協國企班商務日語組　協助年輕學子開啟日本職涯之最佳途徑

戴培峰揮棒太大力表情痛苦退場　球團回報傷況

峮峮內衣外露胸前「炸裂」！　曝慘痛經驗：平口內衣曾「掉到肚子」

生魚片芥末不能殺菌！處理海鮮「1動作」小心　醫：恐害感染致命

大幅裁員後　臉書母公司Meta擬削減部分員工紅利

立委提ETN避險降稅到0.15％　金管會：效果有限

澤倫斯基「札波羅熱核電廠」會原能總署長　痛批俄國施壓電廠員工

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

大陸熱門新聞

馬英九：兩岸要和平，否則雙方沒前途

南京市民追星！馬英九赴陸人氣旺

英九訪陸／南京中山陵墓室將再度開啟 總統府曾為太平天國天王府

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

螞蟻高管性侵白富美！車禍看上她搭訕下手

河北網友深夜目擊藍色尾焰光球

馬英九抵南京總統府　國府遷台後首位前總統造訪

遊香港看不懂繁體字　陸女：氣死，別逼我

盼實質交流！馬辦與陸方低調的共識

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

馬英九訪陸首日小插曲　台媒團被迷航！

百億浙商大佬去世！女主播妻大鬧會場與繼子奪權

馬英九拜謁國父　巧遇小朋友呼喊「馬爺爺」

女顧客嫌染髮難看！被理髮師當場殺死

更多熱門

相關新聞

南京市民追星！馬英九赴陸人氣旺

南京市民追星！馬英九赴陸人氣旺

前總統馬英九今（28）日展開祭祖交流之旅，首站先去南京中山陵拜謁國父，下午參訪國民政府首都南京總統府和拉貝故居，所到之處都是人潮，還有南京市民一星期前預約中山陵的票，希望巧遇馬英九。住在南京的李先生告訴《東森新媒體ETtoday》記者，「就是馬英九先生、馬前總統，我們都知道他要來了。」

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

馬英九抵南京總統府　國府遷台後首位前總統造訪

馬英九抵南京總統府　國府遷台後首位前總統造訪

祭祖少燒金以功代金功德興

祭祖少燒金以功代金功德興

藍委替馬英九叫屈！李德維嗆綠無聊　陳以信：馬是傳遞和平訊息

藍委替馬英九叫屈！李德維嗆綠無聊　陳以信：馬是傳遞和平訊息

關鍵字：

馬英九祭祖元首大陸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

未來23天「4生肖衰爆」大破財

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊子儀被三立封殺「4天前發文洩端倪」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面