馬英九重申「馬習會」共識　籲陸：兩岸要互信避戰，多認識台灣人心理

記者任以芳／南京報導

前總統馬英九今（28）日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，最後一站行程前往金陵飯店，會見江蘇省委書記信長星。馬英九現場談話，指出自己在台灣總統任內創造最和平繁榮階段，並且強調兩岸要建立互信，避免戰爭風險，希望大陸多認識台灣人心理狀態。他再次重提「馬習會」，以「習先生」稱呼習近平。重申當年習說兩岸要心靈契合，馬也認同兩岸要拉近距離，必須交流。

馬英九指出，「希望我們能夠放下爭執，能夠盡可能在許多議題上達成共識。這也是我在台灣總統任內，推動兩岸交流，八年簽了23個協議，涵蓋人民生活的大部分的議題，創造從兩岸隔海分治70多年來，最和平繁榮的一個階段。」

馬英九表示，希望之後繼續進行推動青年交流，所以這次帶許多學生來，讓大家能夠有一個機會（認識大陸）。

▲前總統馬英九（左）與江蘇省委書記信長星會面。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，又談到兩岸關係。馬英九說，「3月20日開記者會宣佈要來大陸，這幾天台灣民意調查顯示有77%的民眾肯定這樣做法，讓我們感到非常振奮。」

馬英九再次重提「馬習會」，他以「習先生」稱呼習近平，兩人在新加坡見面之後，習特別強調希望兩岸能夠心靈契合，他自己過去也一再強調要拉近兩靈心理距離，理念幾乎是一致。希望兩岸要交流、要合作，要建立互信，才能夠避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商來取代衝突。

馬英九特地強調，「我希望大陸方面能夠多認識台灣人的心理狀態，大家一起來推動避戰跟磨合的工作。」