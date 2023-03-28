男漁港徘徊打110訴苦　警衛星定位找到他...送暖化解心結

▲鄭姓男子昨天中午疑因心情鬱悶，獨自到竹圍漁港徘迴，還打電話向警方透露不滿，警方根據手機衛星定位找到其位置，將其帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子昨（27）日因心情鬱悶，獨自到竹圍漁港徘迴，雖然打電話向警方訴苦，傾吐不滿情緒，但不肯透露自己所在位置，員警擔心他想不開，拖延說話時間確認其衛星定位後，順利找到他，並將其帶返派出所關懷安撫，除解開其心結外也提供熱食讓他暖身，並聯絡家人將他接回，化解一場可能的悲劇。

大園警方指出，鄭姓男子27日11時許撥打110報案專線，稱其心情鬱悶覺得生活很累，向員警表達負面想法，但員警詢問男子身在何處，男子卻不願透露並掛上電話，員警憂心男子安危，利用其手機衛星定位尋人，果然查出最後發話位置位於竹圍漁港內，趕緊通報竹圍派出所前往尋人。

▲鄭姓男子昨天中午獨自到竹圍漁港徘迴，警方迅速找到他後，通知家人到派出所接回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

竹圍派出所警員洪毅丞、林裕珉獲報後，在漁港內來回搜尋，最後在遊艇碼頭旁看見鄭男神情恍惚四處遊走，員警趕緊上前關心，確認是鄭姓男子後將其帶回派出所休息，提供熱食讓其補充體力，員警希望舒緩鄭男鬱悶心情，員警耐心陪其聊天鬱悶，鄭男心情才逐漸平復，警方隨後通知鄭男家屬前來將他接回，家屬對警方及時提供幫忙深表感謝。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995