五楊高架緩撞車挨撞！VOLVO旅行車慘狀曝　一度回堵4公里

▲1輛富豪旅行車上午10時許在五楊高架南下46.5K處追撞緩撞車，工程人員現場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國道五揚南下46.5K處今（28）日上午10時許發生追撞事故，1輛轎車疑似未注意前車狀況追撞事故緩撞車，肇事陳姓駕駛自行脫困，但身體多處擦挫傷，國道警方到場緊急將事故現場緊急排除，陳姓駕駛酒測值為零，肇事原因還在調查中，事故現場已於上午近11時許排除，但車陣一度長達4公里，目前慢慢消化中。

國道第一大隊指出，第一大隊勤務指揮中心今天上午10時11分接獲通報，國1五楊高架南向46.5公里處桃園路段，一輛VOLVO V60旅行車追撞緩撞車，立即調派巡邏車處理，並通知交控中心與119消防車、救護車到場，轎車陳姓駕駛自行脫困，警消將傷者送往送醫治療，身體有多處擦挫傷，意識清醒但無生命危險。

國道一隊表示，35歲呂姓男子駕駛高公局委外施工緩撞車五楊高架南向46.5公里桃園路段內側高乘載車道，協助路燈檢修工程在後方警戒，36歲陳姓男子駕駛轎車疑未注意車前狀況撞擊緩撞車肇事，陳男身體有多處擦挫傷，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，幸運保住性命。

事故現場占用內側高乘載車道處理，後方回堵約4公里，雙方酒測值均為零，事故現場於上午10時50分排除恢復通車，詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

國一大隊呼籲，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄區去年因未注意車前狀態肇事共9,706件，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統與緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛與乘客均應繫妥安全帶，以確保行車安全。