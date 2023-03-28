狒狒遭擊斃！官員「擺拍」挨批冷血　農業局道歉：懲處相關人員

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市府農業局處理東非狒狒案件，民進黨籍桃園市議員今天痛斥市府官員抓捕處理過程，最終導致狒狒以死亡悲劇收場，官員甚至還在狒狒前拍照冷血作秀、根本藐視收命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代；桃園市府回應，對於資科局專委盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，已深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處。

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲民進黨桃園市議員黨團今天在議會痛斥市府官員冷血作秀、藐視生命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民進黨團指出，很遺憾看到桃園市府處理動物保護議題如此荒誕，追捕過程竟然有多組人馬指揮，現場授權開槍人員身份也不清楚，連受誰委託經過一天仍在推卸責任。農委會林務局昨日新聞稿說明，「僅提供桃市府圍捕專業人士名單……未曾派員至現場參與圍捕」，是新竹縣政府還是桃市府聯絡獵人、現場授權開槍射擊狒狒、昨天事件始末、現場指揮官等，要求桃市府在今日下午三點前向市民說清楚。

民進黨團認為，農業局人員抵達現場，第一時間竟然是資科局專門委員盧紀燁面帶微笑提著已經受傷狒狒，先到明亮處自拍，盧專委明知狒狒已受傷，卻做如此冷血舉動，顯然張善政市府作秀大於救援。盧專委背景是青農，過去與桃園市長張善政在花蓮熟識，曾擔任2020年國民黨總統選舉人韓國瑜的國政顧問。盧專委自始自終都無動保專業，為什麼由盧專委入民宅捕捉？發現受傷的狒狒先合影？資科局機要凌駕於農業局專業，直接打臉號稱「尊重專業」掛在嘴邊的張善政市長。

民進黨團也強調，農業局於3月26日組成「抓狒戰情室」，出動空拍機、高科技熱顯像儀抓狒狒，最後卻是直接獵殺，現場發現狒狒已經明顯倒臥，還補射一槍麻醉，請問農業局是心虛，還是現場沒有專業人士在場指揮？一位沒有動物專業背景的資科局機要盧專委卻可以在現場公然作秀，請問是農業局長陳冠義授權，還是張善政市長直接指派？

農業局指出：1.這次狒狒捕捉事件，農業局現場總指揮為動保處長王得吉。2.資科局專委盧紀燁為市府資科局支援本局進行智慧農業及推動農業科技化人員。此次行動中，盧紀燁協助操作無人機與高解析度熱成像儀，捕捉團隊也包括專業獸醫、保育人員，亦有六福村獸醫協助。

3.對於盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範已深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處；4.開槍林姓獵人已向警方表示非本局委託，對於委託單位與獵人指稱有人授權開槍一事，已函送地檢署偵辦中。5.農業局將虛心檢討相關流程與執行細節，研擬改善辦法，避免憾事再度發生。