　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狒狒遭擊斃！官員「擺拍」挨批冷血　農業局道歉：懲處相關人員

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市府農業局處理東非狒狒案件，民進黨籍桃園市議員今天痛斥市府官員抓捕處理過程，最終導致狒狒以死亡悲劇收場，官員甚至還在狒狒前拍照冷血作秀、根本藐視收命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代；桃園市府回應，對於資科局專委盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，已深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處。

抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲抓到東非狒狒的第一時間，桃園市農業局專委盧紀燁竟先和狒狒自拍，還請人拍照。（圖／記者陳以昇攝）

▲民進黨桃園市議員黨團今天在議會痛斥市府官員冷血作秀、藐視生命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市議員黨團今天在議會痛斥市府官員冷血作秀、藐視生命，要求對狒狒死亡給國人一個清楚交代。（圖／記者沈繼昌翻攝）

民進黨團指出，很遺憾看到桃園市府處理動物保護議題如此荒誕，追捕過程竟然有多組人馬指揮，現場授權開槍人員身份也不清楚，連受誰委託經過一天仍在推卸責任。農委會林務局昨日新聞稿說明，「僅提供桃市府圍捕專業人士名單……未曾派員至現場參與圍捕」，是新竹縣政府還是桃市府聯絡獵人、現場授權開槍射擊狒狒、昨天事件始末、現場指揮官等，要求桃市府在今日下午三點前向市民說清楚。

民進黨團認為，農業局人員抵達現場，第一時間竟然是資科局專門委員盧紀燁面帶微笑提著已經受傷狒狒，先到明亮處自拍，盧專委明知狒狒已受傷，卻做如此冷血舉動，顯然張善政市府作秀大於救援。盧專委背景是青農，過去與桃園市長張善政在花蓮熟識，曾擔任2020年國民黨總統選舉人韓國瑜的國政顧問。盧專委自始自終都無動保專業，為什麼由盧專委入民宅捕捉？發現受傷的狒狒先合影？資科局機要凌駕於農業局專業，直接打臉號稱「尊重專業」掛在嘴邊的張善政市長。

民進黨團也強調，農業局於3月26日組成「抓狒戰情室」，出動空拍機、高科技熱顯像儀抓狒狒，最後卻是直接獵殺，現場發現狒狒已經明顯倒臥，還補射一槍麻醉，請問農業局是心虛，還是現場沒有專業人士在場指揮？一位沒有動物專業背景的資科局機要盧專委卻可以在現場公然作秀，請問是農業局長陳冠義授權，還是張善政市長直接指派？

農業局指出：1.這次狒狒捕捉事件，農業局現場總指揮為動保處長王得吉。2.資科局專委盧紀燁為市府資科局支援本局進行智慧農業及推動農業科技化人員。此次行動中，盧紀燁協助操作無人機與高解析度熱成像儀，捕捉團隊也包括專業獸醫、保育人員，亦有六福村獸醫協助。

3.對於盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範已深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處；4.開槍林姓獵人已向警方表示非本局委託，對於委託單位與獵人指稱有人授權開槍一事，已函送地檢署偵辦中。5.農業局將虛心檢討相關流程與執行細節，研擬改善辦法，避免憾事再度發生。

 【更多新聞】

►獨／一槍擊斃狒狒！獵人公司大門深鎖　皮卡貼「執行公務中」

►獨／農業局3槍都沒中激怒狒狒　獵人曝出手關鍵：我也不願打死牠

►五楊高架緩撞車挨撞！VOLVO旅行車慘狀曝　一度回堵4公里

 

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
快訊／日本青森規模6.1地震！震源深度僅20公里
快訊／郵局明起調升存款利率！最高調幅曝
「本席在質詢叫妳閉嘴！」　綠委批陳建仁：你沒進入狀況
獵人指3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：六福村射的
張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」
快訊／狒狒遭槍殺身亡　3名監委申請自動調查
高高的人是誰！　獵人：開槍後「他」叫我們全部閉嘴
獵人千字聲明稿「還原超亂現場」　鄉民點名1人：自己扛責任吧
快訊／擺拍官員慘了！　農業局道歉要嚴懲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

請獵人待命變奪命！有無談報價...新竹縣府官員：偵查不公開

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

餵FM2強啪女友人！害她斷氣險死被救回　惡男重判10年

誆波蘭挖礦投資虛幣吸金數千萬　EXP集團2負責人遭搜索約談

狒狒遭擊斃！官員「擺拍」挨批冷血　農業局道歉：懲處相關人員

想跟閨蜜遊歐！她上臉書搜到「短租公寓」急匯款...士林警揪貓膩

消防小隊長鬧事！酒醉疑搭霸王車　竟罵警三字經踹下體

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

快訊／台中北屯住宅火警！1男失去生命跡象送醫搶救

疫情解封機場出國旅客大增　連假前林右昌下令增櫃疏運

請獵人待命變奪命！有無談報價...新竹縣府官員：偵查不公開

獵人指有3槍麻醉沒擊中！桃農業局喊「不是我們」：是六福村射的

餵FM2強啪女友人！害她斷氣險死被救回　惡男重判10年

誆波蘭挖礦投資虛幣吸金數千萬　EXP集團2負責人遭搜索約談

狒狒遭擊斃！官員「擺拍」挨批冷血　農業局道歉：懲處相關人員

想跟閨蜜遊歐！她上臉書搜到「短租公寓」急匯款...士林警揪貓膩

消防小隊長鬧事！酒醉疑搭霸王車　竟罵警三字經踹下體

板橋林家添金孫！和吳欣盈都擁有「金兔寶」　彌月禮盒曝

「台南人！不要互相傷害了」　這項數據創新高！上萬家庭心碎

ØZI聚餐一半...「3大咖」突現身慶生　他激動嚇喊：WTF！

峮峮跳應援「白色小可愛」不慎滑落！　事後才驚覺慘痛留陰影

郭台銘訪美首站曝光！　政治智庫專家來頭大

快訊／日本青森發生規模6.1地震！　最大震度4

水碗發生命案「毛毛鼠漂浮不動了」　肥貓兇手悠哉饋窩！

青年勞工「夢幻職業」　網紅、社群小編都上榜

連假出國注意！登革熱境外移入創3年新高　9成自東南亞「這2國最多」

控「滿清格格」詐辦鳳飛飛演唱會　劉尚謙挨告妨害名譽

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

社會熱門新聞

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

狒狒爆血遭重摔！　砰一聲「倒進籠」影片曝

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

美女中醫勒頸施暴被診所解雇　林妍余反控前老闆

狒狒慘死林姓獵人槍口下　是經同意開槍

登山女神爆睡公關女強人尪　人夫現身法院了

即／屏東看守所收容人逃脫　正面照曝光

獵人承諾用麻醉槍　新竹縣府Line對話曝

即／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　頭部重創亡

更多熱門

相關新聞

張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

張善政正面質問獵人！　「為何在桃園境內開槍、為何用普通子彈」

桃園狒狒昨天被捕獲但死亡。桃園市長張善政今天指出，農業局花了長時間圍堵，沒想到結局是狒狒被一名不明來路的獵人用普通子彈擊斃，讓他們非常難過、遺憾，更是懊惱。

看完獵人千字聲明稿！鄉民預測責任是他扛

看完獵人千字聲明稿！鄉民預測責任是他扛

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

馬英九訪南京總統府　突站「青天白日滿地紅」前

「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟

「一槍不可能打死狒狒！」　原住民協會開轟

農業局「補刀狒狒」影片曝　麻醉槍近距離射擊

農業局「補刀狒狒」影片曝　麻醉槍近距離射擊

關鍵字：

東非狒狒懲處獵人桃園市農業局影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

未來23天「4生肖衰爆」大破財

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

「我是聽命開槍」！殺狒獵人聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面