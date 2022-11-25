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男與妻爭吵負氣離家　暖警漁港停車場關懷勸說解心結

▲警方在竹圍漁港發現離家未歸李男車輛。（圖／大園警分局提供）

▲警方在竹圍漁港發現離家未歸李男及車輛。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市李姓男子24日凌晨因生活瑣事與妻子發生口角衝突，負氣開車離家未歸不知去向，家屬擔心出意外向警方報案，經調閱手機定位發現李男在竹圍漁港內，員警立即前往尋人，順利在停車場內找到李男，在警方溫馨苦勸下，李男也解開心結開車返家。

▲李男在員警關懷勸說下，終於回心轉意開車回家。（圖／大園警分局提供）

▲李男在員警關懷勸說下，終於回心轉意開車回家。（圖／大園警分局提供）

大園分局竹圍派出所於昨日22時許接獲通報，有一名李姓男子於當日凌晨從龍潭家中開車離去，整日未歸音訊全無，經調閱李男最後的手機定位在竹圍漁港內，家屬擔心發生意外，請警方派員前往協尋。

警員林裕珉、黃浩宸獲報後立即前往搜尋，在黑夜中逐一過濾車牌及車型，總算在漁港停車場內發現李男的車輛，李男當時正在車內休息，員警隨即上前關懷。李男向警方表示，他因生活瑣事與妻子發生爭吵，一時氣不過於是離家出走，開車到外面兜風散心，員警則對李男開導勸說幫助他解開心結，李男也承諾會儘速返家，對於警方的熱心關懷，深深表示感謝。

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