導航設錯漁港…桃園婦單車騎4小時「驚覺母丟」　體力不支求助警

▲潘姓女子欲騎車至竹圍漁港，卻誤設導航至數十公里外永安漁港，狂騎4小時而體力不支。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市48歲潘姓女子5日下午騎單車欲前往竹圍漁港散步，潘女以手機導航帶路卻誤設至數十公里外的永安漁港，騎了4小時後發覺騎錯路，返程途中因體力不支只好報警求助，警方獲報到場協助將潘女及單車一同送蘆竹區住家，潘女感謝警方的熱心幫忙。

▲▼警方獲報將潘女連人帶車載回蘆竹區住處。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所於昨晚19時許接獲潘姓女子報案，稱其在觀音區台61線平面道路北上32公里處，找不到回家的路且體力不支，不知該如何是好。副所長包銘弁、警員茹澔獲報立即前往，發現潘女穿著雨衣微微顫抖，站在路口徬徨無助，員警隨即上前關心。

潘女向警方表示，她下午從蘆竹區的住家騎單車欲前往竹圍漁港散步，因路況不熟於是依靠手機導航帶路，卻不小心誤將目的地設成永安漁港，她越騎越遠騎了大約4小時後感覺好像迷路，隨即折返打算回家，但騎到半路便體力不支。由於當時天色昏暗又飄著細雨，且潘女神情虛弱、體力不濟，員警擔心她發生危險，先請她上車休息並協助將單車搬上後車廂，一起載回潘女的住處，對於警方的熱心幫忙，她深深表示感謝。