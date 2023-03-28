民進黨4／11前完成立委初選協調　將持續勸進江永昌拚連任

▲民進黨立委江永昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委初選登記上週截止，目前有4個現任立委選區有市議員挑戰、3個選區無人登記參選，民進黨提名小組28日下午展開協調，新聞部主任張志豪轉述會中2點決議，依規定會於4月11日前完成初選協調，而3選區無人登記、16個艱困選區則交由協調小組徵詢各方意見。另外，據了解，會中針對新北第八選區（中和）與會成員均建議，持續勸進現任立委江永昌力拼連任。

民進黨立委初選登記上週截止，其中有3個選區無人登記，包括台北市第三選區（中山、北松山，現任為國民黨籍王鴻薇）、新北市第八選區（中和，現任為民進黨籍江永昌）、彰化縣第三選區（現任為國民黨籍謝衣鳯）。

對此，民進黨提名小組28日下午展開協調，新聞部主任張志豪轉述會中2點決議：首先，3月24日立委初選登記結束，共有15個兩人以上登記的選區，協調小組成員依據責任區域進行分工，並依規定於4月11日前完成初選前協調作業；其次，台北市第三選區、新北市第八選區及彰化縣第三選區，因3個選區無人登記，與16個艱困選區同樣列為徵召選區，交由協調小組成員徵詢各方意見。

另外，據了解，在下午的協調會中，特別針對新北第八選區（中和）有熱烈討論，包括行政院副院長鄭文燦、立委羅致政與吳秉叡等人都表達，該選區對手是國民黨張慶忠的兒子張智倫，選戰會遇到很多障礙跟困境，這也會是一個艱困的區域，大家都有共識認為，江永昌在中和有許多建設，表現也很好，應該要繼續勸進江永昌力拼連任。