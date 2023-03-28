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陳建仁出席智慧城市展　參觀數位產業署主題館體驗「智慧應用服務」

▲▼行政院院長陳建仁赴智慧城市展「數位產業署主題館」，數位產業署署長呂正華負責解說智慧應用服務。。（圖／記者陶本和攝）

▲行政院院長陳建仁赴智慧城市展「數位產業署主題館」，數位產業署署長呂正華負責解說智慧應用服務。。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

「2023年智慧城市展」今天於南港展覽館盛大開幕，行政院院長陳建仁及總統府秘書長林佳龍出席開幕活動，在數位發展部數位產業署署長呂正華陪同下參觀「數位產業署主題館」，實際體驗我國「食、醫、住、行、育、安」等領域的智慧應用服務。

數位產業署表示，今年特別以「數位，看得見的競爭力」為主軸，整合「普及智慧城鄉生活應用計畫」、「智慧學習產業整合輸出計畫」、「資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫」與「區塊鏈創新產業資料管理應用計畫」等成果，串接智慧城鄉、教育學習、資安、區塊鏈等數位產業能量，以「一站式」服務推廣設計，透過與民眾生活息息相關的服務體驗情境，讓國內外城市與相關企業進行交流，呈現我國數位產業競爭力，激發潛在商機。

呂正華表示，智慧城鄉計畫迄今已促成319家（含70家新創）業者，於全國22縣市發展智慧農業、健康、治理、交通、觀光零售及教育等240項智慧服務。本次展出的智慧服務皆已在國內試煉成功，希望透過參展協助台灣業者與國外公協會或SI業者合作，將解決方案輸出國際。

呂正華說，寬緯科技開發的「智慧水產養殖與冷鏈保鮮」系統，可讓養殖現場人員透過APP即時取得關鍵水質數據，進行養殖環境的調控與因應，銜接後端冷鏈配送解決方案，打造養殖產業完善之服務鏈，節省養殖人力成本並且能源節約，降低養殖成本與風險。

此外，他也表示，智慧學習產業整合輸出計畫透過METAEDU品牌，整合超過20家台灣業者軟硬體服務、AR/VR、STEAM等打造台灣學習產業生態圈，提供沈浸式學習解決方案。本次於產業署主題館內更結合ViewSonic展出135 吋 All-in-One LED 顯示器，該顯示器可以摺疊也可以升降，大大的提升於實際運用的靈活性。

數位產業署表示，智慧城市建設是當今社會發展的重要趨勢，資訊安全更受到重視，產業署持續協助相關產業建立資訊安全標準規範，並鼓勵業者導入行動應用App及物聯網資安標準，累計已有5076支行動應用App及161款IoT設備取得資安標章，提供更安全的產品及應用服務。

▼行政院院長陳建仁赴智慧城市展「數位產業署主題館」，數位產業署署長呂正華負責解說智慧應用服務。。（圖／記者陶本和攝）

▲▼行政院院長陳建仁赴智慧城市展「數位產業署主題館」，數位產業署署長呂正華負責解說智慧應用服務。。（圖／記者陶本和攝）

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