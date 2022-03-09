男友們超常做！情侶「超甜1舉動」爆巨雷　妹子狂+1：我直接翻臉

▲不少女生不喜歡被捏臉。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些男生看另一半可愛，就會忍不住捏捏對方臉頰，而這個看似親密的舉動，卻讓一名女網友忍不住直呼，男生們千萬別再捏臉了！她列出不能捏臉的3大原因後，引起廣大網友共鳴，紛紛直呼「捏臉真的很母湯」、「你捏臉，我翻臉」。

這名女網友在Dcard上，以「女生的臉別亂捏啊」為題發文，提到每次男友誇她很可愛後，下一步就是捏她的臉。身為苦主的她，忍不住向廣大男性提醒，摸頭、戳臉都OK，但如果女友有化妝，真的不要捏，不然遮瑕、粉底都印在口罩上了。

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原PO在文末整理出3個不能捏臉的原因，分別是妝會花、臉很油、容易長痘痘，請男士們千萬別忘記。

貼文曝光後，底下女網友也有感表示，「我也很討厭別人碰我臉！但是是因為臉很油」、「真的～素顏用手碰我會更崩潰，因為手超髒啊」、「不喜歡被碰臉+1，像有的男生不喜歡被摸頭髮是一樣的道理吧」、「真的～超怕妝被蹭掉的，可是男生好像都很喜歡做這個動作」、「連我自己都是完整洗手完、乾淨的手才能碰自己的臉了，更何況別人來碰我的臉會氣炸」。

還有網友表示，男友如果想親臉頰，她也會超擔心，「只要有機會，男友就會親我的臉頰或額頭，我都擔心他親完滿嘴粉底」。此外，也有人很不喜歡被摸頭，「摸臉、摸頭、摸下巴我都不行，當我是狗喔」、「我不喜歡人家碰我頭」、「不能碰到我的瀏海」、「摸頭頂拜託不要像摸狗亂摸，真的瞬間臉黑」。

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