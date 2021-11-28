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臉蛋排第二！「女生第一眼看男生哪裡」答案超殘酷：才有安全感

情侶,捏臉,調情,男女朋友,吵架。（圖／記者李佳蓉攝） 

▲男女第一眼先看對方哪裡？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雙方初認識之際，第一印象可說是非常重要的起點。有網友發文表示，很多女生在面對異性時，第一眼看的其實不是「臉」；至於男性在看女生時，第一眼看的竟也不是「外貌」，若姑且不論內在，單就外表而言，大家比較在意哪個部分？

這名女網友在Dcard上，以「女生第一眼看男生哪裡」為題開啟話題，提到她日前在網路上看到一份排名，女生第一眼最先看到的就是男生的身高，其次則依序為臉蛋、手臂線條、指甲和髮型。她坦言，身高和手臂線條真的很重要，如果有點肩膀，才會有安全感，女生們都先看男生哪個部分？

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除了女生的排名外，原PO也貼出了男生版的排名，男生在看女生時，最先看的就是「腿」，其次則依序為外貌、胸部、屁股和腰。對此她笑說，自己看妹子時，好像全部都會看，不過畢竟她不是男生，所以也不知這排名準不準；她最後也強調，如果真的要交往，最重要的還是內在！

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲女生第一眼先看男生身高？（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，女網友紛紛留言回應，「我是先看眼睛！再來才看體格」、「單眼皮直接70分起跳」、「我是髮型！髮型是男生第二張臉，髮型適合就帥超過一半了」、「牙齒最重要」、「我其實第一眼看皮膚耶，二牙齒」、「我是聲音控欸」、「身高真的超重要」、「看到手臂線條好看的真的會直接暈」。

男網友則對此表示，「我覺得女生第一眼看肚子欸！像我這種肚子凸起來的肥宅第一眼就被黑名單了」、「第一眼當然看眼睛啊」、「女生的話，我看的是眼睛」、「我會看臀，和走路的姿勢」、「我看女生第一眼是鼻子」、「錢才是一切」、「牙齒啊，一堆人連個人衛生都做得超差」。

此外，還有些人覺得，「看到兩個第一名都不是臉，就知道這統計有多不準了」、「不論男女都是臉啦」、「肯定是臉最重要」、「我覺得臉是第一耶，而且男生更明顯」、「無論男女，我第一眼幾乎都是看臉，再來應該是聊天的內容」、「誰不看臉的」。

本站曾報導《男生身高多矮完全沒市場？　台灣女生曝「殘酷分水嶺」》，其實有不少女生都很在意身高，理想數字多落在170公分或以上。根據教育部體育署體適能常模身高資料，20歲台灣男性身高中位數為173公分，低於164公分者小於5%；20歲台灣女性中位數則為160公分，低於152公分者小於5%。該統計來自「88年臺灣地區大專校院學生體適能常模研究」。

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