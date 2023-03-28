狒狒闖阿嬤家！他回想「1細節」愣住：這才更驚恐吧

▲狒狒昨天被捕獲。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

東非狒狒昨（27）日被捕獲，卻因傷勢過重死亡，事後林姓獵人承認用槍，且獵槍經合法申請，是受到委託才會前往現場圍捕，並在經過同意後開槍。對此，就有網友不禁拋問，有野生動物到自家當然驚恐，但若突然有合法獵人開槍，更令人驚恐吧？話題引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「獵槍權真的還有存在必要嗎」為題發文，提到如果有野生動物跑到自己家，肯定會驚恐，但如果突然來了一個合法獵人甚至開槍，才更令人驚恐吧？獵人真的需要靠獵槍才能生存嗎？他其實對狒狒的新聞無感，但看到獵人開槍，便覺得不太舒服。

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貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「也許生活在山區的人，還是需要槍來驅獸，但我仍難以想像啊，感覺那是深山吧」、「為什麼大家都台灣人，他們可以合法擁有槍枝我不行」、「懶人包是，你可以申請，但政府不會讓你過」、「比較好奇，如果是傳統，拿弓箭不是比較好嗎」。

▲林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

狒狒之死究竟由誰開槍？林姓獵人昨晚表示，因接到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶獵槍到場協助圍捕。不過，新竹縣農業處回應，有請獵人在新竹縣待命，但狒狒沒有進入新竹縣，也沒有請獵人前往桃園圍捕，且當時僅有討論麻醉槍可能的使用方式，「並沒有委託或指示他到場獵捕」。

後來林姓獵人供稱，授權開槍的人是六福村的相關人員。對此，六福村提出3點聲明如下：

1、六福村自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，昨日如農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。

2、六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

3、對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。

