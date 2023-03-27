　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

比耐用！iPhone一代神機是誰　果粉讚「這2支最猛」：宇宙神

▲▼滑手機,LINE,訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO問卦「iPhone一代神機是哪支？」（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著系統更新、電池健康度降低，果粉難免會想把舊iPhone換掉，其中，「iPhone 6S」曾多年都支援iOS更新，一度被封為一代神機，直到不支援更新iOS 16後，才漸漸被汰換。就有妹子表示，6S雖曾是一代神機，但她用最久的卻是XR，「再兩個月就滿4年了」，便問其他人，覺得最耐用的是哪一代？

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「iPhone一代神機是哪支？」文中表示，「大家覺得最耐用是哪支？小妹目前用最久的是手上的iPhone XR，再兩個月就滿4年了」，並說她前一支就是受封「一代神機」的6S，可她頂多只用了3年，還沒有XR來得久。

貼文引發熱議，還是有一大票人覺得6S還是最神，「6s，7年」、「6S，一堆人還在用，就知道多神」、「6s屌打」、「6s plus玫瑰金+1，當備機頭好壯壯」、「6s啊！換13pro後，我的6s到今天還能用」、「還在用6s plus」、「6S之前有免費換電池，一堆人用到現在」、「6s目前還在用耶」、「用過4／5S／6S／8，還是6S最耐用！」

不過，有不少果粉提到另一個系列，「8 plus」、「耐用我覺得6，不過神，我朋友說8」、「8+還在用，有防水」、「問就是指紋解鎖最後一代8」、「8+末代指紋機」、「8p到現在還很順，跟鬼一樣」、「8p還在用，連電池都沒換過」、「8，用5年多，這個推也是它給的」、「6S、8+，兩支宇宙神機」、「6s、8+這兩支真的猛。」

也有人表示，「神什麼？我每年換」、「5，一直想換卻用不壞」、「XS，還可以玩去背+震動回饋偷看訊息」、「XR好用，跟6，我都用4-5年了，還是頭好壯壯」、「絕對是11，手機髒了拿去水槽沖洗都沒事」、「iPhone X還在用，完全不卡」、「4，賈伯斯代表作，讓蘋果攀上一哥的位子」、「11p，大小性能簡直完美。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／清大接獲「爆裂物通報」
快訊／汪小菲敗訴發聲了！　再曬請款單
快訊／雲林死亡車禍！　闆娘頭部重創亡
驚悚畫面曝！　警官猛撞重創死亡
直擊／《初戀》男神佐藤健抵台揮手！　燦笑電眼粉絲尖叫
快訊／狒狒死亡「非我們開的槍」！農業局緊急發聲
快訊／狒狒死了　林務局緊急回應
快訊／震撼！狒狒死亡
快訊／狒狒「到底從哪來？」　北市動物園這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

比耐用！iPhone一代神機是誰　果粉讚「這2支最猛」：宇宙神

vivo自拍新機登場　V27 5G打造「攝影棚」拍照效果

蘋果首款頭戴式裝置銷量預估100 萬台　彭博社：初期沒有利潤

有陰影？7500人一看到「這桌布」就反胃　網喊：像在加班

Apple Watch血糖檢測還要等　外媒：至少需3年以上

iOS 17研發策略修正　外媒曝可能有特殊功能更新

蘋果「頭戴式」新品要來了？傳WWDC開發者大會這天登場

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

比耐用！iPhone一代神機是誰　果粉讚「這2支最猛」：宇宙神

vivo自拍新機登場　V27 5G打造「攝影棚」拍照效果

蘋果首款頭戴式裝置銷量預估100 萬台　彭博社：初期沒有利潤

有陰影？7500人一看到「這桌布」就反胃　網喊：像在加班

Apple Watch血糖檢測還要等　外媒：至少需3年以上

iOS 17研發策略修正　外媒曝可能有特殊功能更新

蘋果「頭戴式」新品要來了？傳WWDC開發者大會這天登場

快訊／清大接獲爆裂物通報　警盤查全校館舍尚無異

汪小菲敗訴發聲「會繼續上訴！」　再曬請款單：作為父親一分都不少

彰化大型車「3個月奪4命」！警明起大執法　再增設3支測速桿

下肢水腫「可能是1症候群」！嚴重恐肺栓塞　左腳痛小心了

直擊／佐藤健超寵粉「邊走邊簽名10分鐘」　手比愛心接機粉絲破千人　

嬌小密獾激戰沒在怕！　10頭母獅被嚇得「一直倒退嚕」

快訊／雲林飲料店闆娘騎車摔溝　「安全帽噴飛」頭部重創亡

火燒玉山80公頃遭求償2.2億　NCC專委宣稱生火烤鹿肉「開玩笑」

LINE群組標記全部人！媽急問「這是誰」真相笑噴　一票人+1狂出賣

桃園無法申請工廠納管業者　市議員謝美英建議「輔導優先」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

3C家電熱門新聞

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

7500人一看到「這桌布」就反胃　網喊：像在加班

iPhone一代神機是誰？果粉點名「這2支」

家事達人激推LG A9 TS吸塵器「蒸氣濕拖」

iOS 17研發策略修正　外媒曝可能有特殊功能更新

Apple Watch血糖檢測還要等　外媒：至少需3年以上

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

蘋果首款頭戴式裝置銷量預估100 萬台　彭博社：初期沒有利潤

蘋果「頭戴式」新品要來了？傳WWDC開發者大會這天登場

手機在偷聽！　網路專家曝「這功能」躲背景秘密監聽

vivo自拍新機登場　V27 5G打造「攝影棚」拍照效果

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

想換iPhone 15 Pro？10大更新盤點看這裡

補班小確幸！Sony降價1.2萬元、iPhone 14 Pro現省3910元

更多熱門

相關新聞

勇者砸26萬「買好市多98吋電視」　買後超悲劇

勇者砸26萬「買好市多98吋電視」　買後超悲劇

好市多（Costco）販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一，除了日用品、食物之外，家電也有販售，一名網友就好奇問，好市多有一款巨無霸家電，TCL的98吋4K高畫質電視，售價25萬9999元，「有誰會買？」貼文曝光，居然釣出勇者舉手，「我有買」，並透露購買後發生的悲劇。

出國放鬆秒選泰國！老司機曝「3優勢」屌打台灣

出國放鬆秒選泰國！老司機曝「3優勢」屌打台灣

狒狒沒危害「為何要抓」！原因曝

狒狒沒危害「為何要抓」！原因曝

媽用iPhone定位追蹤　發現22歲兒陳屍水溝

媽用iPhone定位追蹤　發現22歲兒陳屍水溝

董娘賣股5億現金入袋！股民見「1警訊」喊快跑

董娘賣股5億現金入袋！股民見「1警訊」喊快跑

關鍵字：

iPhone一代神機6s8+8plus手機果粉PTT

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

即／捕獲狒狒「遭獵槍打中」身亡！

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波全台雷雨　連假天氣出爐

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面