比耐用！iPhone一代神機是誰　果粉讚「這2支最猛」：宇宙神

▲原PO問卦「iPhone一代神機是哪支？」（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著系統更新、電池健康度降低，果粉難免會想把舊iPhone換掉，其中，「iPhone 6S」曾多年都支援iOS更新，一度被封為一代神機，直到不支援更新iOS 16後，才漸漸被汰換。就有妹子表示，6S雖曾是一代神機，但她用最久的卻是XR，「再兩個月就滿4年了」，便問其他人，覺得最耐用的是哪一代？

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「iPhone一代神機是哪支？」文中表示，「大家覺得最耐用是哪支？小妹目前用最久的是手上的iPhone XR，再兩個月就滿4年了」，並說她前一支就是受封「一代神機」的6S，可她頂多只用了3年，還沒有XR來得久。

貼文引發熱議，還是有一大票人覺得6S還是最神，「6s，7年」、「6S，一堆人還在用，就知道多神」、「6s屌打」、「6s plus玫瑰金+1，當備機頭好壯壯」、「6s啊！換13pro後，我的6s到今天還能用」、「還在用6s plus」、「6S之前有免費換電池，一堆人用到現在」、「6s目前還在用耶」、「用過4／5S／6S／8，還是6S最耐用！」

不過，有不少果粉提到另一個系列，「8 plus」、「耐用我覺得6，不過神，我朋友說8」、「8+還在用，有防水」、「問就是指紋解鎖最後一代8」、「8+末代指紋機」、「8p到現在還很順，跟鬼一樣」、「8p還在用，連電池都沒換過」、「8，用5年多，這個推也是它給的」、「6S、8+，兩支宇宙神機」、「6s、8+這兩支真的猛。」

也有人表示，「神什麼？我每年換」、「5，一直想換卻用不壞」、「XS，還可以玩去背+震動回饋偷看訊息」、「XR好用，跟6，我都用4-5年了，還是頭好壯壯」、「絕對是11，手機髒了拿去水槽沖洗都沒事」、「iPhone X還在用，完全不卡」、「4，賈伯斯代表作，讓蘋果攀上一哥的位子」、「11p，大小性能簡直完美。」