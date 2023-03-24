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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊大陸輕艇選手搖籃　四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

記者魏有德／綜合報導

走進四川米易縣皮划艇（輕艇，下同）激流迴旋訓練基地，映入眼簾的便是一條圍繞基地的人工河道，長度約400公尺，在基地訓練的多為年輕選手，正準備接下來的大陸各級青年國手選拔大賽。來自四川的18歲女孩廖靜悅投入輕艇項目中的激流划艇將近6年，從基礎體能到下水訓練，就是要瞄準國家隊選拔的正選名單。

▲四川米易國家皮划艇（輕艇）訓練中心。（圖／記者魏有德攝）

▲16歲的廖靜悅積極投入訓練，準備挑戰國手資格。（圖／記者魏有德攝）

廖靜悅表示，小時後被教練挑中，身高和手長是這項運動的關鍵條件，在訓練基地內每天上午和下午都要做2小時的基礎體能訓練，「要把力量長起來，才能在水裡面應付各種方向水流挑戰，才能施展開來。」

廖靜悅除4小時的體能訓練，下水後還要按照訓練課目，透過在水中應對的各種情況，針對自己的失誤調整改進。提及即將到來的國手選拔賽，廖靜悅表示，充分的訓練就是要瞄準接下來的賽事，對於進入國家隊充滿信心。

▲四川米易國家皮划艇（輕艇）訓練中心。（圖／記者魏有德攝）

▲運動員在湍急的激流中奮力保持船身平衡。（圖／記者魏有德攝）

大陸國家體育局選在四川米易縣建立國家皮划艇激流迴旋訓練基地，看中的便是米易的年日照長達2700小時，均溫在攝氏20度左右，同時，在基地上游建有一座水庫，可以隨時保持豐沛的水量，以利激流的形成，讓選手可以充分練習，發揮應有的實力。

▲四川米易國家皮划艇（輕艇）訓練中心。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸四川米易國家皮划艇（輕艇）激流迴旋訓練中心。（圖／記者魏有德攝）

優越的訓練環境也吸引大陸全國各地的隊伍來基地訓練，就連準備參加杭州亞運的大陸國手們也已經在此地完成移地訓練，整裝出發前往杭州進行最後的準備。

據了解，激流迴旋比賽有特定線路，每次比賽線路不一樣，因此，到目前為止，這項比賽還無法訂出世界紀錄，山東省隊教練許勇召表示，在2019年曾經有台灣選手來米易訓練，令他印象最深刻的就是，「台灣的青年選手十分投入、熱情，運動狀態特別好，一到場地就非常興奮，十分少見。」

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