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路人驚見「妙齡女深山流浪」！母接到消息淚…竟是失蹤8年愛女

▲▼女孩失蹤8年被發現流浪荒山。（圖／翻攝自白鹿視頻）

▲女孩失蹤8年被發現流浪荒山。（圖／翻攝自白鹿視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東東莞近日一深山發現一名年輕女子，她身穿白衣短褲，直接在山裡席地而睡，旁邊放著一些撿來的垃圾。發現的志工表示，「我們發現她時身上很髒很落魄，志工每次接近她，她可能有種自我保護的意識，就一直很抗拒。」後來，志工尋找到她家人，母親淚崩表示，女兒已經失蹤8年了。

據《羊城晚報》報導，近日，在廣東東莞，與家人失聯8年的四川唐姓女孩（化名）在志工的幫助下，終於和家人團聚，引發廣泛關注。

唐女出生於1995年，8年前疑似感情受挫後流浪。志工在荒山發現唐女後欲對其進行幫助，遭到了強烈抗拒，並用棍棒毆打志工。唐女情緒非常暴躁，連聲反駁稱，「誰告訴妳我在流浪，我愛住哪就住哪，我不需要你們幫助。」

經過一番波折，志工將唐女帶到位於東莞的總部安置，並尋找女孩家人。

3月19日，唐女的媽媽抵達志工總部，見到了愛女。剛開始，唐女對媽媽的到來還很抵觸，後來在多人勸說下，才跟媽媽一起回家。唐女媽媽稱，女兒已失蹤8年了，家人一直在找，可惜一直沒找到。

志工透露，「我們發現女孩時她在山上，身上很髒很落魄，志工每次接近她，她可能有種自我保護的意識，就一直很抗拒。志工就想辦法聯繫到她的家人，家人說她失蹤了8年，家裡一直在找她。回家之前，我們勸說她情緒穩定後，了解到她可能是感情受挫，她媽媽來了之後，看到女兒這樣也很傷心。」

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