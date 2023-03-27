台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川涼山冕寧採訪報導

四川涼山州冕寧縣境內岩石堅硬、地形複雜，僅能以玉米或馬鈴薯等價值較低的作物作為經濟來源，因此被認為是該省最貧瘠土地。不過，台商林春福卻看中當地日照充足、3度以下氣溫不積雪等特性，成功種植2.5萬畝油橄欖，還製造出全球產量僅2%的特級初榨生飲橄欖油，一舉打入國際市場的頂端。

▲四川涼山台商林春福。（圖／記者魏有德攝）

林春福是大陸改革開放後進入深圳的台商，在工藝品外銷上具有一定實力和規模，不過，他在2011年毅然決然前進當時最貧窮的四川涼山州，全心投入油橄欖種植。林春福透露，走遍大陸三個一級適生區和不少二級適生區，最終選定冕寧，「這邊的土質、氣候條件都相當符合高品質油橄欖生長，唯一不利的條件只有土地取得不易。」

▲林春福父子在冕寧縣已經種植2.5萬畝的油橄欖。（圖／記者魏有德攝）

據了解，高品質油橄欖生長條件嚴苛，包括冬天3度以下低溫不積雪，日照充足和年度降雨量不能太多，林春福對於自己挑選的油橄欖品種和種植環境相當有信心，橄欖油成品可以挑戰全球主流的歐洲高端市場，靠的就是品種、氣候、山泉水質，最重要的就是採果的時間點，「國外的人力成本是這邊10倍以上，用人力採果才能保證最佳品質，不容易混果，成品就完美精純。」

林春福成立的元升公司主打高品質橄欖油，也就是初榨橄欖油，製油過程中，不經過高溫和化學破壞，果實就決定油品的品質。拿到北大博士學位的林書任畢業後放棄北京的工作，和父親一起投入到由橄欖的世界，父子倆一個堅毅果決，一個勇於創新，成功孕育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。

▲林書任將年輕人的行銷和創意帶入公司，賦予產品生命力。（圖／記者魏有德攝）

林書任表示，好的橄欖油只有兩種正面味道，一種是果香味，一種是吃的過程中，會有刺辣味出現在喉嚨，談及未來，林書任表示，年輕人的投入，讓公司在行銷上多了無限可能，「現代人買東西不只是看價格，更多看價值，父親做了一批品質很好的油，如何讓他們擁有生命，這就是我們這代人擅長的。」

▲木都哈尼橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

林書任提到，「木都哈尼」這個品牌就是結合彞族文化，賦予產品生命力，讓消費者更能接受，「木都哈尼是彞族人崇拜火焰的象徵，代表著希望，現階段希望讓火炬可以傳承出去，瞄準母嬰和中老年人群，帶著文化意涵，希望能把健康帶到下一代或是長輩身上。」

林書任強調，要打入全球高端市場，從父親的調研開始，要引入矮化密植的技術，再加上使用人工或機械進行比較好的採收，控制產品品質，從源頭設計規劃就考量清楚，隨著技術不斷進步，接下來取得國際金獎，「不只是我們認為自己好，也讓國際同行運用競賽認可我們。」