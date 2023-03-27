　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川涼山冕寧採訪報導

四川涼山州冕寧縣境內岩石堅硬、地形複雜，僅能以玉米或馬鈴薯等價值較低的作物作為經濟來源，因此被認為是該省最貧瘠土地。不過，台商林春福卻看中當地日照充足、3度以下氣溫不積雪等特性，成功種植2.5萬畝油橄欖，還製造出全球產量僅2%的特級初榨生飲橄欖油，一舉打入國際市場的頂端。

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

▲四川涼山台商林春福。（圖／記者魏有德攝）

林春福是大陸改革開放後進入深圳的台商，在工藝品外銷上具有一定實力和規模，不過，他在2011年毅然決然前進當時最貧窮的四川涼山州，全心投入油橄欖種植。林春福透露，走遍大陸三個一級適生區和不少二級適生區，最終選定冕寧，「這邊的土質、氣候條件都相當符合高品質油橄欖生長，唯一不利的條件只有土地取得不易。」

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

▲林春福父子在冕寧縣已經種植2.5萬畝的油橄欖。（圖／記者魏有德攝）

據了解，高品質油橄欖生長條件嚴苛，包括冬天3度以下低溫不積雪，日照充足和年度降雨量不能太多，林春福對於自己挑選的油橄欖品種和種植環境相當有信心，橄欖油成品可以挑戰全球主流的歐洲高端市場，靠的就是品種、氣候、山泉水質，最重要的就是採果的時間點，「國外的人力成本是這邊10倍以上，用人力採果才能保證最佳品質，不容易混果，成品就完美精純。」

林春福成立的元升公司主打高品質橄欖油，也就是初榨橄欖油，製油過程中，不經過高溫和化學破壞，果實就決定油品的品質。拿到北大博士學位的林書任畢業後放棄北京的工作，和父親一起投入到由橄欖的世界，父子倆一個堅毅果決，一個勇於創新，成功孕育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

▲林書任將年輕人的行銷和創意帶入公司，賦予產品生命力。（圖／記者魏有德攝）

林書任表示，好的橄欖油只有兩種正面味道，一種是果香味，一種是吃的過程中，會有刺辣味出現在喉嚨，談及未來，林書任表示，年輕人的投入，讓公司在行銷上多了無限可能，「現代人買東西不只是看價格，更多看價值，父親做了一批品質很好的油，如何讓他們擁有生命，這就是我們這代人擅長的。」

▲台商林春福父子在四川涼山冕寧培育出全球僅2％的特級初榨生飲橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

▲木都哈尼橄欖油。（圖／記者魏有德攝）

林書任提到，「木都哈尼」這個品牌就是結合彞族文化，賦予產品生命力，讓消費者更能接受，「木都哈尼是彞族人崇拜火焰的象徵，代表著希望，現階段希望讓火炬可以傳承出去，瞄準母嬰和中老年人群，帶著文化意涵，希望能把健康帶到下一代或是長輩身上。」

林書任強調，要打入全球高端市場，從父親的調研開始，要引入矮化密植的技術，再加上使用人工或機械進行比較好的採收，控制產品品質，從源頭設計規劃就考量清楚，隨著技術不斷進步，接下來取得國際金獎，「不只是我們認為自己好，也讓國際同行運用競賽認可我們。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
100客人35分鐘吃Buffet　老外飯店高層：台灣「吃到飽
普發6000元今起人人可登記　5管道領取攻略一次看
午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐
快訊／小五生露營被罰跪！　高雄教育局凌晨宣布：撤換校長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬英九今赴陸！超越連戰當年規格接機　維安警戒對照元首待遇

台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

公車駛出總站「失控衝進河裡」！司機無意識送醫搶救

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動　台宮廟護送陳靖姑金身回倉山

瘋狂斗內31萬！人妻氣炸「棒打老公手撕女主播」　激烈畫面曝光

孫女偷換！觀音畫像「變超人力霸王」　奶奶拜1個月才知氣暈了

建交馬上送大禮！陸外長：進口宏都拉斯產品、鼓勵中資去投資

華春瑩發神秘數字「182vs13」　諷刺台灣又少了一個邦交國

疫後首秀！博鰲論壇28日高調登場　西班牙首相、IMF總裁將出席

中斷3年多　深圳飛台灣直航班機恢復

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

馬英九今赴陸！超越連戰當年規格接機　維安警戒對照元首待遇

台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

公車駛出總站「失控衝進河裡」！司機無意識送醫搶救

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動　台宮廟護送陳靖姑金身回倉山

瘋狂斗內31萬！人妻氣炸「棒打老公手撕女主播」　激烈畫面曝光

孫女偷換！觀音畫像「變超人力霸王」　奶奶拜1個月才知氣暈了

建交馬上送大禮！陸外長：進口宏都拉斯產品、鼓勵中資去投資

華春瑩發神秘數字「182vs13」　諷刺台灣又少了一個邦交國

疫後首秀！博鰲論壇28日高調登場　西班牙首相、IMF總裁將出席

中斷3年多　深圳飛台灣直航班機恢復

我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

快訊／北韓又射！　今晨向日本海發射彈道飛彈

馬英九今赴陸！超越連戰當年規格接機　維安警戒對照元首待遇

以台積電為契機　「熊本產業複興博覽會」免費讓台灣企業參展

唐綺陽運勢／突發事件多！巨蟹「把握520前」動起來 雙魚好運連連

大谷翔平私下為人曝！　女記者分享1舉動讚超親切

台商挑戰四川最貧瘠土地　產出全球產量2％的特級生飲橄欖油

國民黨總統徵召最快4月底定　侯友宜、郭台銘入約見名單

普發6000元今起登記不分流！　晚上10點系統維護莫慌

科技業裁員已超過去年總和！518家砍逾17萬人　第一名是它

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

公車駛出總站「失控衝河裡」！司機搶救中

師玩《刺客教條》教學生法國大革命

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動

斗內31萬！人妻棒打老公&女主播

華春瑩發文182vs13　諷刺台灣又少一個友邦

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

建交馬上送大禮！陸外長：進口宏國產品

包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

宏國與台斷交「雙英出訪」誰最尷尬？

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

中國大讚宏都拉斯：順應大勢的正確抉擇

更多熱門

相關新聞

香油、麻油不一樣！營養師揭冷知識：差了1成分

香油、麻油不一樣！營養師揭冷知識：差了1成分

料理中加入香油或麻油，能讓食物別有風味。但你是否曾疑惑過，香油和麻油到底差在哪、價格為何如此懸殊？營養師表示，其實香油就是調和麻油，由芝麻油及沙拉油組成，兩者是不一樣的。

「月城」西昌的美麗傳說 「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

「月城」西昌的美麗傳說 「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

路人驚見妙齡女深山流浪！母接到消息：是失蹤8年愛女

路人驚見妙齡女深山流浪！母接到消息：是失蹤8年愛女

直擊大陸輕艇選手搖籃 四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

直擊大陸輕艇選手搖籃 四川米易日照足...台灣選手也曾來移訓

陸飯店墜4F骨折　台商搭小三通返台就醫

陸飯店墜4F骨折　台商搭小三通返台就醫

關鍵字：

掌上蜀秀四川涼山橄欖油橄欖台商彞族貧瘠

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

林郁婷被取消銅牌！體育署回應

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

金控褪色！一表秒懂配息困境　3家恐發不出、2家挖老本收買投資人

快訊／二哥過世！　楊烈悲痛吐「他走完舒適圓滿的旅程」

搭飛機AirPods被偷　她靠「截圖」抓賊

才被Sandy威脅「敢來試試看」！　吳宗憲如願抱到外孫

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面