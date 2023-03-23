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四川米易枇杷變身致富「黃金果」 「直播帶貨」下單3天「新鮮」到貨

▲四川攀枝花米易縣靠枇杷發家致富。（圖／記者魏有德攝）

▲四川攀枝花米易縣產出的枇杷果實碩大飽滿。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川攀枝花採訪報導

四川攀枝花米易縣有著大陸全國知名的「黃金果」，這種水果其實就是為人所熟知的枇杷，不過，當地靠著得天獨厚的氣候條件，使得枇杷生長季比其他地方早且長，進而讓當地的果農可以提前一步搶攻市場，同時，藉著「直播帶貨」的普及，透過新科技和交通運輸的改進，成為發家致富的秘密武器。

▲四川攀枝花米易縣靠枇杷發家致富。（圖／記者魏有德攝）

▲米易縣電商協會會長歐勇。（圖／記者魏有德攝）

米易縣電商協會會長歐勇曾經是成都某工廠車間內的一名螺絲工人，他在2013年投入電商賣枇杷，從事「直播帶貨」則是近3年才開始。歐勇透露，早期在淘寶上賣枇杷，是一種搜索電商的概念，也就是顧客想買就去搜索，「現在已經演變成興趣電商，一般民眾刷視頻（影片），看到感興趣才買，完全是新的商機。」

▲四川攀枝花米易縣靠枇杷發家致富。（圖／記者魏有德攝）

▲直播帶貨的模式將業態從搜索電商轉為興趣電商。（圖／記者魏有德攝）

歐勇憑藉著直播帶貨的新趨勢，最高紀錄曾經在一場3小時的直播中賣出2萬多單，金額達到50萬元人民幣（約220萬元新台幣），他坦言，賣完之後心情很激動，但隨之而來的擔憂也油然而生，只想著第二天該怎麼發貨？如何才能把新鮮的枇杷交到顧客的手中？

在網路上對於米易枇杷的評價，歐勇則是充滿信心，他表示，攀枝花光照全年2700小時，生產出來的水果特別甜，果時豐滿紮實，尤其是像網友推薦時，「自家種植、自家採摘，買家就會更放心，不會有中間商賺差價的顧慮，同時ㄝ攀枝花的枇杷就是這個季節，果實產出的時期也長，具有很大的競爭力。」

▲四川攀枝花米易縣靠枇杷發家致富。（圖／記者魏有德攝）

▲米易縣果農熟練地揀出熟成的枇杷。（圖／記者魏有德攝）

據了解，歐勇所在的米易枇杷生態園位於草場鄉龍華村，當地雖然只有有村民980户、約4181人，不過，該村看準枇杷經濟的未來性，先是吸引返鄉人才投入，進而培育本土人才，藉由「專家+鄉土」、「果農教果農」等方式，讓全村藉由枇杷這個被當地人稱為「黃金果」水果發家致富。

此外，龍華村的果農們未來還會朝向「生加工」的方向努力，把枇杷做成飲料，或是做成枇杷膏，擴大規模發展，藉此讓枇杷的產值更為提升，還可以在種植枇杷上帶來更多的收入，把整體的經濟規模再翻上一層。
 

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