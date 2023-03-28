打翻電熱水壺滾水燙3月嬰　狠心爸媽未及時送醫害他送命！

▲高雄男嬰遭熱水燙傷，父母延誤送醫害他送命。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

高雄江姓女子2020年7月間，照顧3月大的男嬰時，不慎打翻電熱水壺，滾燙的開水燙傷男嬰後，江女與丈夫並未及時將男嬰送醫，6天後男嬰因病情惡化，送醫不治。一審法院將丈夫判刑10月、江女判刑1年4月，江女上訴第二審被駁回，再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2020年7月12日上午10點，當時20歲的江女在高雄市小港區住處泡奶，不慎打翻放在地墊上的電熱水壺。滾燙的熱水潑濺躺在一旁的3月大男嬰左臉頰、左耳、後腦等部位，男嬰嚎啕大哭。江女聯絡丈夫後，2人決定購買藥膏塗抹，未將男嬰送醫。

不料6天之後，男童因為呼吸衰竭，送醫後不治。醫院通報檢警單位，查出2人延遲將男嬰送醫，因此依照「過失致人於死罪」提起公訴。

法院審理時，2人否認犯罪，辯稱並未延誤送醫，「有買藥膏給他擦，他之後一切都很正常，也都有正常飲食，我沒有餵食不良。」2人還說，男嬰先前就罹患重度肺炎，經常呼吸急促、用力吸氣、發燒、活力不佳、食慾降低，可能受肺炎影響而死。

不過法院根據法醫研究所的鑑定報告，認為男嬰「左臉、左耳及後頸部均呈現大面積紅紫色之燒燙傷痕...所受燒燙傷勢，乃屬深二度傷，其程度尚未傷及神經系統，並非毫無疼痛感，且應立即送醫，並透過專業醫療照護，進行傷口清創換藥、抗生素給予、水分及電解質靜脈注射與平衡監控、營養補充等諸多醫療處置，非一般人於住家可提供照顧。」因此法院認定2人確實延誤送醫，具有過失，將丈夫判刑10月、江女判刑1年4月。

丈夫因上訴第二審不合法，先行定讞，至於江女上訴第二審後，高雄高分院維持原判。她再上訴第三審，最高法院28日駁回上訴定讞。