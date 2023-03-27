吵架竟持刀刺死警察夫　妻遭判刑8年半定讞

▲高雄夫妻吵架，妻子竟刺丈夫一刀，讓丈夫喪命。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

保七總隊劉姓員警夫婦，2020年5月間在高雄市開設火鍋店，但2人在店內爭吵，劉男先行返家。劉婦返家後不滿，竟持刀刺傷丈夫左大腿，結果砍斷股動脈導致大量出血，劉男送醫後不治。一二審法院均將劉婦判刑8年6月，案經上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年5月間，當晚劉男夫婦的火鍋店開幕，不過開幕當天，2夫婦就鬧得很不愉快。劉男之後更開車載著父母去搭乘高鐵，劉婦因為店裡客人很多，撥打電話要丈夫快點回來幫忙，2人在電話中又發生爭吵。劉男最後提早返回家中，還將家中鑰匙帶走。劉婦結束忙碌的晚上後，還要自己走路近半小時才返家，甚至撥打電話叫睡著的女兒幫她開門，凌晨一點多才進入家門。

劉婦進入房間，發現丈夫正在呼呼大睡，氣憤難耐。她抓起水果刀刺向丈夫左大腿，這一刀造成左大腿後外側刺切傷，竟還切斷左股動脈及靜脈，導致丈夫大量出血。劉婦呆住，趕緊叫醒女兒打電話報警，並將丈夫送醫急救，結果丈夫仍不治身亡。檢方偵辦後，依照「家暴傷害致死罪」，提起公訴。

法院審理時，發現劉婦供詞反覆，當時警方一到場劉婦先指稱「他就是那個棉被，給他捲有沒有，捲那個刀，他就自己劃到他自己的腳。」說是丈夫自己誤傷自己。但到了警局後，又供稱2人當時在打鬧，丈夫就拿棉被跟她玩，她也拿刀子對著丈夫要他回去洗澡，突然丈夫就說被刀子劃到。到了檢察官面前，又改說「2人打鬧時，我不小心用到他的，我也不知道我有弄到他，是他說他有受傷我才知道。」

而法院根據法醫勘驗結果，認定當時被害人最少被攻擊2刀，其中一刀沒有劃破棉被，另一刀則是穿刺棉被；因此法院認定並非2人打鬧誤傷，應該為劉婦蓄意攻擊丈夫。一二審均認定劉婦有罪，判刑8年6月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。