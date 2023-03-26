　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「更生事業群」簽約起跑　《甦活人生》盼更生人職涯無限再放大

▲▼▲《甦活人生》電子報3月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲《甦活人生》電子報3月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報3月號出刊，本期頭版針對法務部長蔡清祥提出的新概念「更生事業群」，做出特別報導。《甦活人生》除報導更生事業群簽約起跑以外，更期許更生人職涯能再放大，更順利復歸社會。

「更生事業群」是由蔡清祥提出，也是對更生人復歸社會的重要理念，他認為，可以結合各項社會資源，包含創業貸款、技藝訓練等等，成立一個面向較廣泛的大傘，來照顧各個不同領域、不同興趣的更生人，讓更生人出獄後創業、就職，都可以獲得更多的照顧與保護，避免更生人在復歸社會的初期遇到太大困境，增加復歸社會的成功率。

在台灣更生保護會總會的奔走下，更生事業群在2月底終於舉行簽約典禮，正式上路。典禮中由蔡清祥致詞，他指出，透過「更生事業群」不但協助更生人在工作、收入與勞動條件的保障外，也讓更生人提升技能，獲得情感支持及歸屬感，開創不一樣的人生。而目前「更生事業群」先以宜蘭地區為核心，逐步推展，並銜接自主監外作業，首先邀請宜聯鋼鐵股份有限公司、新寶元鋼鐵股份有限公司、興中紙業股份有限公司及興中環保科技股份有限公司，成為「友善廠商更生事業體」，預計提供40位更生人工作機會。

除了頭版報導「更生事業群」以外，本期《甦活人生》也報導「法務部藝文走廊「更生美展」開幕活動」、「首推金工藝術 提昇更生人技能訓練」「新北分會的新春感恩 業務資源交流」「臺北分會的翻轉人生 幸福新開始 夢啟動 從臺北出發」等等內容。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
斷交台灣！「洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因
快訊／加油再等等！　汽柴油雙雙調降0.5元
中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！
快訊／宏都拉斯斷交台灣　AIT說話了
中國火速建交！宏都拉斯簽署聯合公報　承諾不和台灣往來
快訊／宏都拉斯39在台軍校生、眷屬全數遣回！　派駐武官召回
快訊／宏都拉斯與台灣斷交　白宮回應了
蕭敬騰1500萬手搖飲「2年倒7間」！　全台剩2分店
快訊／中國宣布！　建交宏都拉斯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

「更生事業群」簽約起跑　《甦活人生》盼更生人職涯無限再放大

被控性侵女友媽遭判刑　律師喊冤：法院竟幫找證據！生證據！

蘇友辰／律師釋憲案延宕十多年終將現曙光嗎

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

「更生事業群」簽約起跑　《甦活人生》盼更生人職涯無限再放大

被控性侵女友媽遭判刑　律師喊冤：法院竟幫找證據！生證據！

蘇友辰／律師釋憲案延宕十多年終將現曙光嗎

費鴻泰嗆送考紀會　徐巧芯再解釋：沒有要惡意中傷任何人

拖鞋多了好幾個洞　歐告秒開飛機耳「裝傻求饒」：它先動手的...

台版《黑暗榮耀》李蓑羅！　台8女神激似金赫拉網驚：迷濛眼神完全一樣

宏國斷交台灣！「男星洪都拉斯慘被洗版」急發聲　尬吐取名原因：真紅了

又有飯店買1送1！住台南捷絲旅送台南晶英一晚　每晚3500還附早餐

路樹倒塌！台鐵集集線一度中斷　「列車被迫退行回車站」

雙胞胎汪心電感應「同步翻肚討摸」　媽曝分辨法：連動作都像

李四川貼「26條道路更新照」喊繼續努力　網讚：台北人真幸福

2024徵召郭台銘？　連勝文：他是藍營資產、也是國家重要資產

徐巧芯為登記爭議道歉　還原當天狀況「全程錄影」：我不想拿出來

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

法律熱門新聞

被控性侵女友媽　律師喊冤

《甦活人生》報「更生事業群」簽約

快訊／韋禮安合約糾紛　二審逆轉敗

桃園地檢檢座　檢察官論壇上開砲

蘇友辰／律師釋憲案看得到曙光嗎

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

訴請裁判離婚有限制　憲法法庭判部分違憲

更保台北分會翻轉更生開展幸福

神棍誆「排陰」猥褻　還騙說要內射

色影師性侵小模　判刑4年定讞

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

淫神棍不顧母在樓下　2度猥褻少女判刑定讞

柯博齡／車停白線為何被開單

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

更多熱門

相關新聞

被控性侵女友媽　律師喊冤

被控性侵女友媽　律師喊冤

台北市陳姓男子，被控借宿女友家的機會，手指性侵熟睡中的女友母親，一二審均遭判刑3年8月。男子的律師康雲龍對於法院的判決，感到非常無奈，認為本案中其實缺乏關鍵性的證據，但法院為了定罪，竟然幫忙找證據；找不到證據時，還幫忙生出不存在的證據，將陳男定罪，讓律師不能接受。

大法官釋憲判決離婚門大開

大法官釋憲判決離婚門大開

蘇友辰／律師釋憲案看得到曙光嗎

蘇友辰／律師釋憲案看得到曙光嗎

訴請裁判離婚有限制　憲法法庭判部分違憲

訴請裁判離婚有限制　憲法法庭判部分違憲

更保台北分會翻轉更生開展幸福

更保台北分會翻轉更生開展幸福

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會更生事業群《甦活人生》法務部蔡清祥

讀者迴響

熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

「9皮膚問題」恐是糖害的！

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面