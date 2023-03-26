「更生事業群」簽約起跑　《甦活人生》盼更生人職涯無限再放大

▲《甦活人生》電子報3月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報3月號出刊，本期頭版針對法務部長蔡清祥提出的新概念「更生事業群」，做出特別報導。《甦活人生》除報導更生事業群簽約起跑以外，更期許更生人職涯能再放大，更順利復歸社會。

「更生事業群」是由蔡清祥提出，也是對更生人復歸社會的重要理念，他認為，可以結合各項社會資源，包含創業貸款、技藝訓練等等，成立一個面向較廣泛的大傘，來照顧各個不同領域、不同興趣的更生人，讓更生人出獄後創業、就職，都可以獲得更多的照顧與保護，避免更生人在復歸社會的初期遇到太大困境，增加復歸社會的成功率。

在台灣更生保護會總會的奔走下，更生事業群在2月底終於舉行簽約典禮，正式上路。典禮中由蔡清祥致詞，他指出，透過「更生事業群」不但協助更生人在工作、收入與勞動條件的保障外，也讓更生人提升技能，獲得情感支持及歸屬感，開創不一樣的人生。而目前「更生事業群」先以宜蘭地區為核心，逐步推展，並銜接自主監外作業，首先邀請宜聯鋼鐵股份有限公司、新寶元鋼鐵股份有限公司、興中紙業股份有限公司及興中環保科技股份有限公司，成為「友善廠商更生事業體」，預計提供40位更生人工作機會。

除了頭版報導「更生事業群」以外，本期《甦活人生》也報導「法務部藝文走廊「更生美展」開幕活動」、「首推金工藝術 提昇更生人技能訓練」「新北分會的新春感恩 業務資源交流」「臺北分會的翻轉人生 幸福新開始 夢啟動 從臺北出發」等等內容。