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火燒玉山80公頃遭求償2.2億　NCC專委宣稱生火烤鹿肉「開玩笑」

▲▼NCC專門委員喬建中，引發玉山國家公園大火。（圖／記者吳銘峯攝）

▲NCC專門委員喬建中。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

玉山國家公園2021年5月間發生森林大火，火勢延燒80公頃。經過調查後，竟然是國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員喬建中帶團上山，違法生火，喬男事先還在群組內宣稱要生火烤鹿肉。喬男遭檢方起訴並被林務局求償2.2億元，監察院對他提出彈劾，懲戒法院27日首度開庭審理，但他當庭不認，還說烤鹿肉的說法，僅是「開玩笑」。

本案發生於2021年5月16日凌晨，玉山國家公園發現森林火災後，緊急救援，但因高山缺水，火勢整整延燒12天，延燒面積達80公頃，其中更有22公頃為森林地。檢警單位事後調查，發現是當時帶領5人團上山的喬建中，夜宿國家公園八通關杜鵑營地，因違法砍柴生火，引發火勢。南投地檢署依照違反《森林法》對喬男提起公訴；另外林務局也對喬男提出民事訴訟，求償2億2千餘萬元，目前民、刑事訴訟均於法院審理中。監察院也介入調查，認為喬男的行為嚴重敗壞國家文官及政府形象，因此對他提出彈劾。

在監察院的彈劾文中指出，喬男等人當時夜宿杜鵑營地，營地架設告示牌明文規定「嚴禁生營火」；但喬男不理會，仍欲眾人砍柴生火煮晚餐。火勢最後並未完全熄滅，最後引發森林大火，喬男等人一度因火勢太大搬移帳篷，最後實在無法滅火，趕緊打電話報警。事後喬男於警方詢問時，還隱瞞生火的行為，辯稱第二天早上炊煮早餐時，不慎踢翻高山用瓦斯爐，導致地火釀成大火。全案於檢方調查後發現真相，檢方提起公訴；監察院也因喬男隱瞞事實，嚴重敗壞國家文官及政府形象，提出彈劾。全案交由懲戒法院審理。

懲戒法院27日首度開庭審理，受命法官吳三龍一開庭，就提示喬男當時的登山隊友在LINE群組問喬男：「烤鹿肉是否需要瓦斯？」喬男稱：「當然不會用到瓦斯。」、「到營地時...可能不用生火。」對於群組內明確提到可能會生火，喬男竟回應：「我從頭到尾沒有正面說要生火，也沒有決定生火，烤鹿肉等語只是開玩笑。」

庭訊結束後，喬男還為自己辯白，稱自己被假新聞所害，還說當時根本沒記者上山看實際狀況，自己是假新聞受害者。喬男也批評檢方，說自己一開始就自首認罪，但檢方不讓他認罪，所以不能進行下一個程序。

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法律人權玉山懲戒法院NCC喬建中生火鹿肉開玩笑求償

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