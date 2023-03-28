刑案纏身朱國榮涉龍邦炒股案　二審輕判8年

▲國寶集團總裁朱國榮涉嫌炒股，二審改判8年。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

弊案纏身的國寶集團總裁朱國榮，在2011至2013年間，2度利用人頭戶炒作「龍邦國際興業」股票與權證，先炒高股價後，再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶。一審認定他大賺6億多元，重判15年，案經上訴，高等法院二審改認定他獲利不到1億元，改輕判有期徒刑8年。可上訴。

朱國榮除本案遭判刑以外，他也捲入中信國寶案，趁著2014年間中信金控旗下的中信人壽打算併購國寶集團中的台灣人壽時，藉機炒作相關股票，最後遭檢調單位查出，當時朱國榮還創下4億元天價交保的紀錄，一審也將朱國榮重判12年4月；本案上訴二審，將於4月底宣判。此外，朱國榮最近也被報導捲入泰山經營權爭奪戰，泰山集團公司派甚至還登報說朱國榮是「股市大圈仔」、金融版省港旗兵，更質疑他綁架泰山公司。

至於高等法院28日判決的龍邦炒股案，檢方起訴指出，朱國榮在2011年12月1日至2012年2月底間，利用13個人頭戶開立的31個證券帳戶，以大量相對成交、連續高價買進的手法，將龍邦股價從10.25元炒高到13.85元，上漲3.6元，漲幅達35.12％，朱國榮藉此獲利達6千2百餘萬元。

而朱國榮等人又進行第二波炒作，在2012年11月到2013年2月間，再以17個人頭帳戶，炒作由群益金鼎證券公司、日盛證券公司及永豐金證券公司賣出之「龍邦認購權證」，以相對成交、連續高買等方式，在3個月內將每股19.1元，炒高到每股34元，上漲14.90元，漲幅達78.01％。總計在這波炒作中，朱國榮大賺5億7千4百餘萬元。一審法院認定朱國榮在2波炒作下，不法獲利超過6.3億元，因此一審將他重判有期徒刑15年。

不過龍邦炒股案在高等法院審理後，高院改認定朱國榮炒高股票後，因為權證賠錢再加上部分持股未出脫，所以損失也不少。經過重新計算後，改認定朱國榮炒股獲利不足1億元，因此改依照2個《證券交易法》「高買股票罪」，分別將朱國榮判刑4年6月、5年，合併執行有期徒刑8年，沒收不法所得2971萬餘元。

宣判後朱國榮也透過律師發表聲明，「感謝二審確認朱國榮並無一審所認定之高額犯罪所得，但對朱國榮依證券交易法影響股價判決有罪部份，深表遺憾，朱國榮一定會繼續上訴，爭取清白。」