屏東衛生局抽驗55件清明節應景食品　2件黃麴毒素超標

▲屏東縣衛生局抽驗市售春捲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

清明節即將到來，食用潤餅是應節傳統習俗；屏東縣政府衛生局為確保民眾清明節應景飲食衛生與安全，抽驗應景產品共計55件，檢驗結果2件花生粉黃麴毒素總量超標(標準4μg/kg以下)，不符規定。

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衛生局表示，這次抽驗品項計有潤餅皮（春捲皮）、潤餅餡料、花生粉、紅圓、禽肉品、畜肉品、水產品及素食等應景或祭祀產品；檢驗項目包括防腐劑(己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸)、規定外色素、動物用藥多重殘留、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、還原型孔雀綠、結晶紫及其代謝物、全素食品類產品動物性成分等項目，檢驗結果2件花生粉黃麴毒素總量超標(標準4μg/kg以下)。

衛生局提醒民眾，祭祖供品長時間放置於室溫下容易孳生微生物，建議冷藏保存以維持食品的新鮮度，祭祀後應將食品充分加熱後再食用以確保食品安全。另天氣漸漸回暖，呼籲民眾用餐應要以熟食為主，要注意洗手、新鮮、生熟食要分開、要澈底加熱、要注意保存溫度等預防食品中毒5要原則。

這次抽驗驗結果公佈於屏東縣政府衛生局網站（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)，民眾可逕至網站參閱。