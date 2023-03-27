「命根子都是血」當場軟趴！淫男廁所性侵擺攤女　驚嚇破表秒逃

▲黃男到三地門遊玩時，起色心在廁所性侵認識不到一天的當地女子。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／屏東報導

黃姓送貨員到屏東三地門遊玩時，竟起色心在廁所性侵當地女子小珊(化名)，不料小珊下體剛動完手術，性侵過程湧出大量鮮血，讓黃男嚇到不舉逃離現場，小珊也隨後報警。屏東地院審結，依犯強制性交罪，處黃有期4年8月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，黃男於2021年2月14日到屏東縣三地門鄉遊玩，因而認識擺攤女子小珊，並和她與她的10幾個親朋好友聊天喝酒。眾人喝到凌晨，黃男見小珊去上廁所，竟尾隨闖入廁間，強拉她起身，逼她臉抵牆面強行性侵得逞。沒想到小珊下體剛做完手術，過程瞬間湧出大量鮮血流到大腿，黃男驚恐發現自己生殖器沾滿血，地上和鞋子也都是血，瞬間不舉逃離現場。小珊隨後也報警處理。

員警獲報後，對黃男的迷彩內褲做採證，發現褲子採樣到的血跡，和小珊的DNA相同，不過黃男卻辯稱兩人是合意性交。

法官不採信黃男說詞，認為小珊才剛做完無張力尿失禁吊帶手術，醫生叮囑1個月內不能有性行為，否則傷口恐怕會裂開出血，小珊既了解自己的身體狀況，自然不會想和相識不到1天的黃男發生關係，判定黃男犯行屬實，依犯強制性交罪，處有期4年8月徒刑，全案還可上訴。