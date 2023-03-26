快訊／屏東食品工廠大火！警消徹夜灌救　2000平方公尺廠房燒光

▲屏東萬丹鄉泉順街發生食品工廠火警。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣消防局昨(25日)晚間7時51分許接獲通報，萬丹鄉泉順街發生工廠火警，立即派遣救災救護車22輛、消防人員42人、義消50人到場馳援。初步了解，現場為食品公司3樓鐵皮建築物起火，警消立即通知環保局、台電公司、自來水公司及調用民間怪手到場協助救災，幸無人員受傷受困，火勢於深夜11時15分控制、今晨7時熄滅；粗估燃燒面積約2000平方公尺，起火原因尚待火調釐清。