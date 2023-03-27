都是豆干！北市抽驗清明食品4件不合格　人氣潤餅店也上榜

▲「阿弘潤餅」使用的豆干絲被驗出防腐劑苯甲酸超標。（圖／台北市衛生局提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北市衛生局公布清明節應景35件食品抽驗結果，4件不合格均為豆干製品，信義區吳興街的人氣名店「阿弘潤餅」也在列，其使用正文食品有限公司生產的「豆干絲」遭檢出苯甲酸0.71g/kg，超過標準值0.61g/kg，衛生局已下架違規產品，供貨商最高也可依食安法處300萬元罰鍰。

北市衛生局今年清明祭祀食品抽驗專案抽驗潤餅皮10件及其餡料15件，包括豆干絲5件、豆芽菜5件、花生粉3件、芝麻粉2件；米濕粿類食品5件及色彩鮮豔祭祀食品5件，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、著色劑等，檢驗結果4件不合格者，3件檢出過氧化氫為陽性、1件食品添加物防腐劑苯甲酸超標，不合格率為11.4%。

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「過氧化氫」俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑，可使用於麵粉製品以外的食品作為殺菌用途，但在最終產品中不得殘留，食品加工所使用之過氧化氫必須符合食品添加物相關規定。「苯甲酸」則是常見防腐劑又稱「安息香酸」，添加至食品中可抑制微生物生長，延長食品保存期限，但過量食入苯甲酸會引起腹瀉、胃痛等身體不適症狀。

▲聰明素食批發行生產販售的「涼拌干絲」驗出漂白劑遭罰。（圖／台北市衛生局提供）

北市衛生局呼籲業者，製造加工使用防腐劑應遵照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，另建議民眾選購食品時勿以產品色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，在購買時要提高警覺，以降低購買到違規食品的風險。

此次被驗出豆干不合格業者除了「阿弘潤餅」外，另有「北投中繼市場-麗萍豆 干美食(72號攤)」、萬華區「聰明素食批發行(聰明 食品總匯)」與「豪棧小吃店(潤餅、刈 包)」。

聰明素食批發行為自產自銷，已遭衛生局依食安法第11款處業者新臺幣3萬元；其餘業者因來源為外縣市，已移請轄區衛生局依權責辦理，若經查違規屬實，將可依食安法第18條，並依同法第47條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。