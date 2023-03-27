　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

都是豆干！北市抽驗清明食品4件不合格　人氣潤餅店也上榜

▲▼北市衛生局清明祭祀食品抽驗專案。（圖／北市衛生局提供）

▲「阿弘潤餅」使用的豆干絲被驗出防腐劑苯甲酸超標。（圖／台北市衛生局提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北市衛生局公布清明節應景35件食品抽驗結果，4件不合格均為豆干製品，信義區吳興街的人氣名店「阿弘潤餅」也在列，其使用正文食品有限公司生產的「豆干絲」遭檢出苯甲酸0.71g/kg，超過標準值0.61g/kg，衛生局已下架違規產品，供貨商最高也可依食安法處300萬元罰鍰。

北市衛生局今年清明祭祀食品抽驗專案抽驗潤餅皮10件及其餡料15件，包括豆干絲5件、豆芽菜5件、花生粉3件、芝麻粉2件；米濕粿類食品5件及色彩鮮豔祭祀食品5件，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、著色劑等，檢驗結果4件不合格者，3件檢出過氧化氫為陽性、1件食品添加物防腐劑苯甲酸超標，不合格率為11.4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「過氧化氫」俗稱雙氧水，為家庭中常用的漂白劑及消毒劑，可使用於麵粉製品以外的食品作為殺菌用途，但在最終產品中不得殘留，食品加工所使用之過氧化氫必須符合食品添加物相關規定。「苯甲酸」則是常見防腐劑又稱「安息香酸」，添加至食品中可抑制微生物生長，延長食品保存期限，但過量食入苯甲酸會引起腹瀉、胃痛等身體不適症狀。

▲▼北市衛生局清明祭祀食品抽驗專案。（圖／北市衛生局提供）

▲聰明素食批發行生產販售的「涼拌干絲」驗出漂白劑遭罰。（圖／台北市衛生局提供）

北市衛生局呼籲業者，製造加工使用防腐劑應遵照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，另建議民眾選購食品時勿以產品色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，在購買時要提高警覺，以降低購買到違規食品的風險。

此次被驗出豆干不合格業者除了「阿弘潤餅」外，另有「北投中繼市場-麗萍豆 干美食(72號攤)」、萬華區「聰明素食批發行(聰明 食品總匯)」與「豪棧小吃店(潤餅、刈 包)」。

聰明素食批發行為自產自銷，已遭衛生局依食安法第11款處業者新臺幣3萬元；其餘業者因來源為外縣市，已移請轄區衛生局依權責辦理，若經查違規屬實，將可依食安法第18條，並依同法第47條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／董娘賣股！　85度C母公司慘跌停
大S贏了！　汪小菲將被強制扣款750萬
今午後迎雨！　周四變天「半個台灣濕答答」
狒狒現身台鐵機廠！　廠長曝最新去向
20黑衣人堵高中校門！　悍媽撂人「接女兒下課」
又有董娘賣股　5億現金入袋！股民見「1警訊」喊快跑
快訊／國10垃圾車+3小車追撞　路段封閉慘淪「停車場」
快訊／把旅客當盤子　高雄觀光局出重手公布店名
新員工報到！　狒狒閒逛台鐵機房畫面曝
快訊／新北小六男童14樓墜地亡！　媽媽撫屍崩潰無法言語

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

男孩夜市走丟狂叫媽媽！攤販闆娘「超暖1舉動」　他讚：買爆熱狗

168斷食可減重、改善體質？最新研究揭：控制「這」更重要

紫花苜蓿藥草之王讓你控醣、減脂又營養

今午後再迎雨！周四變天「半個台灣濕答答」　清明連假降雨熱區曝

都是豆干！北市抽驗清明食品4件不合格　人氣潤餅店也上榜

狒狒現身台鐵機廠！廠長「還原現場情況」曝最新去向

《黑暗榮耀》文同珢來台買麵？他見背影秒喊「涎鎮啊」　5萬人秒懂

交友神器「維修1禮拜」零下文！　用戶崩潰灌爆：拜託不要倒

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

男孩夜市走丟狂叫媽媽！攤販闆娘「超暖1舉動」　他讚：買爆熱狗

168斷食可減重、改善體質？最新研究揭：控制「這」更重要

紫花苜蓿藥草之王讓你控醣、減脂又營養

今午後再迎雨！周四變天「半個台灣濕答答」　清明連假降雨熱區曝

都是豆干！北市抽驗清明食品4件不合格　人氣潤餅店也上榜

狒狒現身台鐵機廠！廠長「還原現場情況」曝最新去向

《黑暗榮耀》文同珢來台買麵？他見背影秒喊「涎鎮啊」　5萬人秒懂

交友神器「維修1禮拜」零下文！　用戶崩潰灌爆：拜託不要倒

寶格麗神鬼業務！1年盜賣珠寶私吞500萬　「賣A記B」手法曝

玩偶隨便挑！標準型貴賓衝貨架「自己選玩具」：本汪要這個～

台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

快穿制服來！爽玩樂園「只要555元」　地址對中2字下殺450元

外交部不排除「雙重承認」　朱立倫怒：在鼓勵邦交國與陸建交？

00878「姊妹ETF」今上市　法人投資教戰

董娘賣股效應！85度C母公司跌停　觀光股慘受累

日本西裝店老闆太狂　「全套西裝皮鞋」征服4000公尺神山

買機票「先享後付」　樂桃宣布攜手AFTEE！買票爽抽上萬點數

台宏斷交後捷克代表團來訪　經長王美花：加強與民主國家合作

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

生活熱門新聞

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

國小棒球員扶婆婆　30秒片瘋傳

2波雨彈快速變天！北台灣濕冷

普發6千今起人人可登記　攻略一次看

沒帶口罩！他拿一物貼臉搭捷運

雲端發票中獎率降低？網掀邏輯戰

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

更多熱門

相關新聞

清明掃墓13禁忌曝！做1事恐招惹亡靈

清明掃墓13禁忌曝！做1事恐招惹亡靈

清明節即將到來，不少人已陸續返鄉掃墓祭祖，命理師楊登嵙指出掃墓有13項禁忌，以及該注意的事項，若不小心觸犯可能導致運勢變差，甚至健康會出現狀況，其中以踐踏別人墳墓最為嚴重，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，會被視為不敬且易招惹亡靈，同時特別點出「有3類人」不宜去掃墓。

清明節掃墓勿用除草劑　花蓮祭重罰

清明節掃墓勿用除草劑　花蓮祭重罰

5類人不宜掃墓！命理師提醒：返家必做這1事

5類人不宜掃墓！命理師提醒：返家必做這1事

台東推廣紙錢集中燒可換平安米

台東推廣紙錢集中燒可換平安米

小三通3／25開放客運中轉　訂位表出爐

小三通3／25開放客運中轉　訂位表出爐

關鍵字：

台北市衛生局清明節豆干

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

我剩13個邦交國　台大教授揭「全斷交後果」

攝影師拍戲墜谷身亡1年和解談不攏！「遺孀開1條件遭拒」

BLACKPINK高雄嗑鍋餐廳曝光「包場要價36萬」

即／狒狒逃脫記第16天！台鐵富岡基地現蹤

更多

最夯影音

更多
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面