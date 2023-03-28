狒狒被射殺！農民曆1驚人巧合「他狂喊準」　真相曝光了

▲狒狒昨日身亡。（圖／記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

脫逃半個月的東非狒狒，昨（28）日在圍捕過程中，不料左胸被擊中慘死。對於捕捉一夕變成命案，就有網友查看農民曆的宜忌對照表，上頭竟出現「捕捉、葬儀與遠行」的字句，讓原PO驚訝直呼「這世上還有比農民曆更準的預言書嗎？」結果真相疑似是惡搞。

一名網友在PTT表示，查閱農民曆宜忌對照表時，發現昨日為「宜：修造、葬儀、嫁娶和捕捉；忌：安床、開市、開倉、遠行」，於是原PO秒聯想狒狒被捕捉後，隨後又傳出被一槍擊斃的悲劇，認為與「捕捉與葬儀」的預言相符。

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對此，原PO則驚呼，「農民曆這摸（麼）準要死了喔，真是嚇死寶寶了，這世上還有比農民曆更準的預言書嗎？」

▲原PO附上的農民曆，出現「宜：捕捉」。（圖／翻攝PTT）



底下網友熱議，「宜捕捉、葬儀，順便幫狒狒安葬吧」、「有準，狒狒遠行了」、「開倉（X)、開槍（O)」、「狒狒真的進到別人倉庫」、「這個真有哏」、「哈哈，終於知道農民曆捕捉的功用了」、「超準！宜捕捉跟葬儀，都幫你想好了」、「哇靠！我相信了」。

不過《ETtoday新聞雲》記者實際查看農民曆，卻發現昨日也就是二月初六，適合進行的項目並無出現「捕捉」，忌也沒有「開倉、遠行」的提醒。懷疑是原PO為了搶搭狒狒的事實哏而惡搞。

▲狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）



目前消息指出，一名林姓獵人因擔心狒狒會攻擊在場民眾才會開槍，他強調是受新竹縣政府農業處委託，且開槍有經過同意。今稍早林姓獵人也供稱，授權開槍的人就是六福村的相關人員。

面對狒狒成了槍下亡魂，六福村則出面回應，「因配合警方調查，所以調查不公開，暫不進行回應」，究竟授權人員是誰，仍需進一步調查釐清。

▼槍殺狒狒的林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

