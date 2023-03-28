不斷更新／兇手到底是誰？　狒狒枉死之謎「還原關鍵現場」

▲狒狒傷重不治。（圖／記者陳以昇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全台高度關注的「狒狒逃亡記」歷時16天，最終以悲劇落幕，對於東非狒狒在被圍捕時，遭獵槍擊中左胸身亡，警方漏夜訊問桃園市農業局、新竹縣農業處、獵人及六福村人員，想還原關鍵現場，然而彙整各方說法，猶如陰錯陽差般上演，讓原本脫逃趣聞徹底變調。

桃園市農業局：抵達現場時狒狒已受傷

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月27日

桃園市農業局指出，他們27日15時25分抵達現場時，已有另一組人在現場，且狒狒倒臥在牆角，狀況不佳，疑似已經受傷，但因當下光線昏暗，上車後才發現狒狒身上有血跡。

當時，農業局捕捉人員緊急徵詢在場的六福村獸醫，才赫見狒狒遭獵槍射傷，先行送去六福村動物園治療，不料最終傷重不治。

3月28日

桃園市府農業局今重申，有看到獵人開槍，並說明當時在民宅內視線不佳，遇到獵人時他有帶手電筒，照了以後做了一個射擊的動作，不知道獵人帶真槍實彈的槍。

▲農業局人員抓到東非狒狒。（圖／記者陳以昇攝）

新竹縣農業處：只請獵人待命，在通話時獵人已在現場

3月27日

新竹縣農業處副處長傅琦媺回應，新竹縣政府並未參與本次行動，也沒有委外抓狒。林務局新竹林區管理處則回應，今日沒有參與獵狒行動，也無委外。

3月28日

隨著獵人供稱受新竹縣農業處廖姓技士委託，新竹縣農業處表示，野生動物救傷是屬地主義，確實有請獵人在新竹縣待命，以防狒狒進入新竹縣，但狒狒沒有進入新竹縣，局處也沒有請獵人前往桃園圍捕。

新竹縣副縣長陳見賢則表示，桃園市腹地相當廣，用食物誘捕可能抓不到，希望用麻醉的方式來逮捕，針對狒狒被開槍打死，新竹縣政府重申，並沒有委託林姓獵人做這件事，況且案發地點不屬於新竹縣的管轄，當初跟林姓獵人聯絡只是請教他，他可能比較知道動物的習性，「結果我們在跟他通電話的時候，他已經在圍捕的現場。」

新竹縣府今也PO出LINE對話截圖，廖姓技士當天上午10時回報，「林先生目前也在楊梅湖口交界，現場待命，他說如果有麻醉槍的話，可以獸醫陪同下由他使用，但也要確切看到狒狒的時候才能使用。」

▲新竹縣府提出LINE對話紀錄。（圖／新竹縣府提供）

獵人：受新竹縣農業處委託，六福村人員授權開槍

一名林姓獵人坦承用槍，且獵槍經合法申請。林姓獵人供稱，自己是受到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才會前往現場圍捕，當時因為擔心狒狒攻擊民眾，在經過同意後才開槍，並強調他是合法獵人，也有合法的列管獵槍。

不過，獵人事後又進一步供稱，授權開槍的人就是六福村的相關人員。

六福村：將對獵人提告

因配合警方調查，所以調查不公開，暫不進行回應。

3月28日

六福村除全力配合警方偵辦，針對現有不實指控及資訊，提出3點聲明：

1、六福村自接到狒狒脫逃事件，都全力協助桃園農業局進行抓捕作業，昨日如農業局專門委員盧紀燁說明，抓補狒狒後發現狀態不好才緊急徵詢六福村獸醫帶回六福村協助急救，非部分媒體指稱園區強行帶走。

2、六福村一直秉持著動物保育原則，六福村全程亦皆攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，以確保動物追捕安全，且追捕區域屬於桃園市管轄，園方全程配合桃園市農業局安排指揮，故不清楚是由哪個單位安排獵人持獵槍跨區加入追捕。

3、對於獵人指控由六福村員工授權同意才開槍之說明，六福村嚴正聲明，六福村同仁在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並無同仁對獵人提出同意開槍指示之說明，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。

▲林姓獵人供稱，是六福村的人授權開槍。（圖／記者陳以昇攝）