現場畫面曝！狒狒遺體送往北市動物園　桃農業局人員獻花鞠躬

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

東非狒狒結束長達16天逃亡，27日下午遭獵槍擊中左胸傷重不治，遺體今（28）日由動保處送往台北市立動物園檢驗，查明詳細死因，而稍早，桃園市農業局及動保處人員也列隊鞠躬，送狒狒最後一程。

▲狒狒遺體送往北市動物園，農業局人員列隊獻花鞠躬。（圖／記者黃彥傑翻攝）

桃園市政府農業局稍早發布新聞稿表示，善待動物，尊重生命，必須是我們追求的價值。對於這次狒狒的捕捉行動，原本期待是溫馨結局，但竟然發生如此出乎意料之外的結果，我們深感遺憾，也必須對同仁未能展現對生命的尊重，向外界致歉。

農業局提到，對於這位現場獵人未經授權的行為開槍射擊造成狒狒的死亡，桃園市政府第一時間已報警，昨晚現場相關人員已接受偵訊，警方已依法移送地檢署偵辦，我們也會配合相關調查，是否有違反野生動物保育法之情事。

目前狒狒遺體，已於早上9:00由動保處人員專車護送至台北市立動物園，照x光、血液檢查DNA，完成相關手續後，將送往淡水農委會家畜衛生試驗所解剖釐清死因。而稍早畫面曝光，現場農業局人員及動保處人員也列隊鞠躬，向狒狒致意，送牠最後一程。

農業局強調，多日來始終以圍捕、誘捕的方式為捉捕原則，相關人員也僅佩戴麻醉槍，此次在追捕後未能及時發現狒狒受傷情況，現場同仁也做出不恰當的拍照行為，這都是農業局必須深刻檢討之處，「在此桃園市政府農業局致上最深的遺憾之意，並向不幸死亡的狒狒及全國關心的民眾致上歉意。」