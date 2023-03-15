愛愛「偷拔保險套」有罪！荷蘭法院首例判決出爐　認定男方沒性侵

▲上床偷拔保險套，荷蘭男子遭到判刑。（示意圖，與本文當事人無關／記者周亭瑋攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

荷蘭一名28歲男子在做愛過程中偷偷拔下保險套，被女方發現後提告，最近他在法庭上承認脅迫行為，雖然法官最終裁定此案不屬於性侵罪，不過仍因損害女方自由判處被告3個月緩刑，罰款1000歐元（約新台幣3.2萬元）。而這也成為荷蘭首例「偷拔保險套」（Stealthing）的相關判決。

綜合美聯社、每日郵報報導，鹿特丹多德雷赫特地方法院（Dordrecht District Court）14日裁定一名化名Khaldoun F.的28歲男子，因在性行為過程中未經伴侶同意就摘除保險套而被判有罪，成為荷蘭首例「偷拔套」審判。事前女方曾表示不願意「無套」發生性關係。

法庭檢視雙方對話紀錄後裁定，兩人屬於合意性交，因此性侵指控屬於無罪。然而，嫌疑人透過此行為迫使受害人容忍與他發生無保護措施的性行為，使其陷於「感染性病和意外懷孕的風險」，等於損害了女方的人身自由，濫用她的信任，因此判處他緩刑3個月，並須支付受害人1000歐元（約新台幣3萬2860元）賠償金。

荷蘭的另一起案件中，法官認為這名來自鹿特丹25歲男性被告，在性行為全程都沒有「摘下保險套」，而是在關鍵時刻沒有戴上，且無法證明他是故意不戴套，因此宣判無罪。被告表示，他主動向伴侶要了保險套，只是後來「忘記戴」。荷蘭公共廣播公司（NOS）表示，荷蘭法律並沒有特別針對「偷拔套」的具體罪行，但這是法院首次對這類行為作出裁決。

此前，德國、瑞士與紐西蘭都有類似判決。德國柏林一名警察在性交過程偷拔套，被判緩刑8個月、賠償金3100歐元，經上訴後緩刑減為6個月。美國加州2021年州議會率先全美各州通過立法，將未經同意取下保險套的行為定為非法，但修改的是民法而非刑法。另外，在英格蘭和威爾斯的判決先例已確定，在非雙方意願下摘掉保險套就是性侵。