台中高中生輕生案　盧秀燕重話批校方「過度消極、疑點重重」

▲台中高中生輕生案，盧秀燕撂重話批校方「過度消極、疑點重重」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市日前發生一名高中生在家輕生案，家屬砲轟孩子在學校遭到師長集體霸凌，事件持續延燒。對此，台中長盧秀燕今天也批校方，調查過度消極、疑點重重，為了讓真相早日水落石出，還給孩子一個公道，所以教育局出重手，將涉案校長跟教官都調離現職，讓真相水落石出，還孩子公道。

盧秀燕今天出席台中國際同濟會小型復康巴士捐贈儀式時強調，「我們都希望有真相，每一個孩子都不應得到不當對待，也痛批學校的調查過度消極、疑點重重，教育局出重手，把涉及此案的校長到教官，都調離現職，這樣才能充分調查、儘快調查，讓真相水落石出，還孩子公道。」

高中生遭霸凌輕生事件傳出後持續延燒，多位名人也在臉書上對此事發文，名人、律師呂秋遠也在臉書上寫下，這些師長雖然稱是在「管教小孩」，但恐怕已違法搜索罪、恐嚇罪、誣告罪、強制罪，並直呼「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的！」

人本基金會３月22日陪同家長召開記者會，直指台中某高中一名學生不堪6名老師、教官長期霸凌，甚至遭誣指偷竊，最終受不了「莫須有罪名」選擇輕生。台中市教育局24日認為，校方處理態度消極，決定將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職。

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